Maroc: Laâyoune - Journées d'étude en mai sur l'art rupestre

Laâyoune — La direction régionale de la Culture de Laâyoune-Sakia El Hamra organise, en mai prochain dans le cadre de son plan d'actions culturel et artistique annuel, les premières journées d'étude sur l'art rupestre au Maroc.

Ces journées s'inscrivent dans le cadre de la consécration de la composante culturelle du programme intégré de développement de la région Laâyoune-Sakia El Hamra relatif à l'inscription des sites des gravures rupestres de la région sur la liste du patrimoine national, ont indiqué les organisateurs.

Cette manifestation culturelle et scientifique, qui sera organisée dans le contexte de la crise sanitaire née de la pandémie du nouveau Coronavirus, connaîtra la participation de plusieurs chercheurs dans le domaine du patrimoine culturel et des conservateurs des musées et des sites de gravures rupestres.

La région de Beni Mellal-Khénifra sera l'invité d'honneur de ces journées qui seront marquées par l'organisation de plusieurs activités culturelles et artistiques.

Plusieurs projets culturels verront le jour prochainement dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra pour accompagner la dynamique économique que connaissent les provinces du Sud, dans le cadre du nouveau modèle de développement de ces régions.

Il s'agit en particulier de la restauration du monument Dar Haouza dans la province d'Es-Semara, en partenariat avec la commune de Haouza, la province d'Es-Semara et la direction provinciale de l'Equipement, à même de promouvoir l'activité touristique et culturelle, et du Centre d'interprétation du patrimoine culturel hassani, dédié à la vulgarisation de cette culture et de préserver la mémoire collective des populations du Sahara.