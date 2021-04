Angola: La lutte contre la corruption doit être un compromis de tous - Luís Nunes

Benguela (Angola) — Le gouverneur de la province de Benguela, Luís Nunes, a exhorté lundi, les nouveaux membres de son exécutif à s'engager dans la lutte contre la corruption, le népotisme et autres maux qui entravent la bonne gestion de la chose publique.

Selon le gouvernant, qui s'exprimait lors de la cérémonie d'investiture de cadres nouvellement nommés pour la gestion de la province, chacun devrait observer le respect de la loi et éviter les comportements qui nuisent à la bonne gouvernance.

"Abstenez-vous des actes de corruption, de népotisme et de flatterie, qui contribuent à une gestion nuisible", a-t-il souligné.

Le gouvernant a indiqué que son exécutif se caractérise par la proximité des services avec les populations, pour matérialiser leurs aspirations, l'écoute constante des citoyens.

"Les citoyens doivent se sentir partie intégrante du processus gouvernemental dans la province de Benguela, pour en faire une bonne terre où vivre", a-t-il déclaré.

Luís Nunes a demandé, en revanche, à chaque personne investie, d'assumer une tâche avec une posture responsable et engagée, travaillant dans un esprit d'équipe et recherchant des solutions en faveur du développement durable des habitants de Benguela.

Rappelons que le gouverneur Luís Nunes a récemment nommé Alex Mosso Ernesto Chiteculo, secrétaire général du gouvernorat provincial, André Manuel Sampaio Adriano et Manuel Miguel Luzolo, respectivement aux postes de directeur du bureau du gouverneur provincial et directeur des études, de la planification et des statistiques du Gouvernorat.

Jorge Rafael da Costa devient directeur des ressources humaines, tandis qu'Ivete Joana Salomão da Costa est la directrice du bureau juridique et d'échange.

Mariza da Gloria Kinzima, Janice Joanes de Oliveira Neves, Cátia Francisca Gertrudes Cachucho et Fernando Ekuma Baptista Fernandes sont respectivement directeurs de l'environnement, de la gestion des déchets solides et des services communautaires, de l'action sociale, de la famille et de l'égalité des sexes, du Transport, trafic et Mobilité urbaine et directeur du bureau des infrastructures et des services techniques.

Herlander Marcos Gonçalves Daniel est maintenant le nouveau directeur adjoint du bureau du gouverneur provincial, tandis que Rosa da Conceição Ndjepele a été nommée au poste de conseillère au bureau du gouverneur provincial.

Il s'agit du premier mouvement de cadres opéré par le gouverneur Luís Nunes, un mois après sa nomination.