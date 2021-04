Angola: Le pays dispose suffisamment de médicaments pour lutter contre le paludisme

Saurimo (Angola) — Le coordinateur national adjoint du programme de lutte contre le paludisme, Rafael Dimbo, a affirmé dimanche dans la municipalité de Saurimo, province de Lunda Sul, que le pays dispose de stocks suffisants de médicaments pour lutter contre la maladie.

S'adressant à la presse, en marge de la Journée mondiale contre le paludisme (25 avril), le responsable a déclaré que récemment, des médicaments antipaludiques ont été distribués dans presque toutes les unités sanitaires du pays, en particulier dans les régions où il pleut fréquemment, comme Luanda, et les régions du sud et de l'est du pays.

En plus des médicaments, il a dit que le plan d'action comprenait une campagne de fumigation au sein des ménages, une distribution massive de moustiquaires imprégnées, ainsi que la sensibilisation des communautés sur les mesures de prévention et de lutte contre le paludisme.

Rafael Dimbo a appelé à l'occasion, la population, en particulier de la périphérie, à collaborer avec les autorités sanitaires, évitant les eaux stagnantes et maintenant l'assainissement de base.

Selon le responsable, la population doit faire face à l'assainissement de base comme un problème de santé publique, d'où la nécessité pour chacun de s'associer aux efforts du Gouvernement, dans la lutte contre les flambées d'ordures dans les quartiers, car c'est l'un des plus grands vecteurs de transmission de maladies.

