Sénégal: Championnats d'Afrique de taekwondo qualificatifs aux JO "Tokyo 2021" - Le gratin africain attendu à Dakar

Le gratin du taekwondo africain s'est donné rendez-vous à Dakar pour les championnats d'Afrique de Taekwondo prévus du 5 au 6 juin prochain à "Dakar Arena" de Diamniadio. Les combattants seront à la recherche des 40 points leur permettant de se qualifier d'office aux J-O de Tokyo cet été. En prélude à ces joutes, la Fédération Sénégalaise de Taekwondo (FSTKD) et le Comité local d'organisation (CLO), ont profité d'un point de presse pour faire le point sur la préparation de cet évènement.

Dakar va abriter du 5 au 6 juin prochain, la 12ème édition du championnat d'Afrique de Taekwondo senior au complexe sportif «Dakar Arena» de Diamniadio. En plus du Sénégal qui va s'aligner avec ses 16 combattants dont 8 garçons et 8 filles, une cinquantaine de pays sont attendus sur le tartan. En attendant, 26 pays ont déjà confirmé leur participation, informe la Fédération Sénégalaise de Taekwondo (FSTKD) et le Comité Local d'Organisation (CLO) lors de leur conférence de presse organisée hier, lundi 26 avril.

Outre le titre continental, ces joutes seront une occasion pour les taekwondistes sénégalais, de valider les (4O) points requis pour la qualification d'office aux Jeux Olympiques de Tokyo mais aussi d'être dispensés des tours préliminaires. «Ces 40 points vont jouer un rôle très important pour le classement de ces athlètes en vue de ces Jeux Olympiques parce que ça va leur permettre d'être bien classés dans cette compétition. Nous attendons des champions olympiques, des champions d'Afrique, des champions du monde. Tous ces athlètes vont venir au Sénégal juste pour obtenir le titre mais en même temps chercher les 40 points pour ces J-O», a souligné Balla Dièye, président de la FSTKD. Au plan organisationnel, le championnat d'Afrique est aussi un test.

Selon le patron du taekwondo sénégalais, il s'agit de de «relever le défi de l'organisation et de la participation» dans la perspective des Jeux Olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026 (initialement prévus en 2022 et reportés à cause de Covid-19). Pour la compétition proprement dite, les combattants seront répartis dans (3) aires de combats. Pour le dispositif sanitaire, la FSTKD dit adopter le protocole édicté par la Fédération Mondiale de Taekwondo et celle de la confédération africaine. Les participants seront ainsi soumis à des tests PCR ainsi que à des tests de dopage. A noter que les athlètes sénégalais sont actuellement en regroupement dans l'Arène nationale avec la direction technique, des encadreurs et les services sanitaires.