Cote d'Ivoire: Jeux olympiques 2021 - L'État dégage 200 millions de F CFA pour la préparation des athlètes

A trois mois du coup d'envoi du rendez-vous planétaire, l'État de Côte d'Ivoire donne les moyens aux 29 athlètes qualifiés.

Le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'Economie sportive, Paulin Claude Danho, a reçu le lundi 26 avril, à son cabinet, les athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques qui auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021 à Tokyo au Japon.

C'était l'occasion pour lui d'annoncer officiellement le soutien de l'État aux athlètes qualifiés pour cet événement planétaire. C'est une enveloppe globale de 200 millions de F Cfa, destinée essentiellement à la préparation, dont le décaissement a été annoncé par le ministre.

«Nous visons au moins 5 médailles à Tokyo. En effet, nos chances sont réelles. Cheick Cissé et Ruth Gbagbi viennent de le démontrer en Espagne. Il y a aussi Marie Josée Ta Lou et Murielle Ahouré et les autres. Nous devons doubler nos performances en médailles. Cela est possible », estime le ministre. Qui dit avoir également mis en place un comité d'organisation et de préparation pour suivre les 29 athlètes issus des Fédérations d'Athlétisme, Escrime, Natation, Tir à l'arc, Taekwondo, Judo, Lutte, Football et Canoë-kayak. Tout cela sous la supervision du président du Comité national olympique (Cno), le général Lassana Palenfo.

Dans la répartition, des athlètes, les deux médaillés olympiques de Rio 2016, Cissé Cheick Sallah Junior et Marie-Christelle Ruth Gbagbi ont reçu, chacun, une enveloppe de 15 millions de FCfa. Les deux autres taekwondo-in, Gbané Seydou et Charlène Aminata Traoré ont perçu chacun 7 millions 254 FCfa. Ta Lou Marie-Josée et Murielle Juliette Anthey Ahouré, les reines africaines de la course pédestre, bénéficient chacune de 14 millions de FCfa.

Tandis qu'Arthur Cissé Gué, l'étoile montante de l'athlétisme se voyait remettre une enveloppe de 7 millions 582 mille FCfa. A Té Flan Tabita Marie, qui portera le flambeau au niveau de l'athlétisme, il a été attribué la somme de 4 millions de F Cfa, quand N'Dri Kouadio Franck Aimé, le seul athlète de Canoë-kayak et Aviron a touché 14 millions 400 mille FCfa.

Le ministre Danho Paulin a également affecté 42 millions à la Fédération ivoirienne de football (Fif). Cette somme devrait permettre au Comité de normalisation d'assurer la préparation de l'équipe de football qualifiée pour ces jeux 2021.

« Merci au gouvernement pour ce geste louable. On donnera tout pour faire briller le drapeau du pays au Japon », a indiqué Cheick Sallah Cissé, au nom des athlètes qualifiés.