Cote d'Ivoire: Fonction publique/Anne Ouloto aux leaders syndicaux - "Je viens en tant que partenaire"

La ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration a échangé, lundi, à son cabinet au Plateau, avec les représentants des organisations syndicales.

Une rencontre de prise de contact sur fond d'engagement à travailler main dans la main pour une Fonction publique plus rayonnante et plus dynamique. C'est l'état d'esprit qui a prévalu le lundi 26 avril, dans les échanges qu'a eus Anne Désirée Ouloto avec les représentants des organisations syndicales à son cabinet, au Plateau.

La ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration (Mfpma), qui avait face à elle la crème du mouvement syndical ivoirien, a rassuré d'emblée ses hôtes sur sa volonté de faire d'eux des partenaires de premier rôle de son département. « Je viens en tant que partenaire. Nous allons travailler ensemble », a souligné Anne Ouloto.

Elle a insisté sur son engagement non négociable à faire de la Fonction publique ivoirienne une administration moderne, efficace et professionnelle, capable de fournir avec célérité un service public de qualité aux usagers clients.

« Cette rencontre est pour moi une occasion par excellence de partager avec vous ma ferme volonté de renforcer les mécanismes de dialogue et de négociation, afin de continuer sans relâche à chercher ensemble les réponses idoines à vos préoccupations dans le strict intérêt des fonctionnaires et de l'administration, votre employeur », a indiqué la Mfpma.

Anne Ouloto a surtout mis en avant son entière disponibilité à dialoguer en tout temps et en toute circonstance avec les syndicats de fonctionnaires. « Les portes du Mfpma ne sauraient vous être fermées. Je ne souhaite pas de situation de crispation, car je ne peux réussir que si j'arrive à créer un cadre de collaboration dynamique. Je suis pressée de bien faire mon travail pour des résultats durables (...). Je ne serai pas le bourreau des fonctionnaires de Côte d'Ivoire », a-t-elle confié. Avant d'ajouter qu'elle tend la main à tous les responsables syndicaux.

Joseph Koffi Akanza, qui parlait au nom des représentants syndicaux, a affirmé que les organisations sont disposées à accompagner la ministre dans sa nouvelle mission. « Au sortir de cette rencontre, nous osons croire que le temps du dialogue et de la négociation a sonné. Madame la ministre, écoutez-nous, ouvrez-nous vos portes et autant que possible, trouvez des solutions », a plaidé le secrétaire général adjoint de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire.