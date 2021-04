Cote d'Ivoire: Médias de service public - Amadou Coulibaly déterminé à maintenir la Rti à sa place de leader

Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, a effectué, lundi, une visite dans les locaux de la télévision nationale à Cocody.

Il s'est engagé le lundi 26 avril, à soutenir la "Maison bleue" pour qu'elle demeure le leader dans son domaine. Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, a fait cette promesse à la faveur de la tournée qu'il a effectuée dans les locaux dans cette structure dans l'optique de s'imprégner de son fonctionnement.

« (...) Je m'engage à vous soutenir dans toutes les actions que vous allez mener afin de permettre à la Rti de garder sa position de leader », a-t-il promis.

Pour le nouveau patron de ce département ministériel, le partenariat qui existe entre l'État et l'entreprise gouvernementale doit être renforcé afin que les autorités puissent avoir un canal à travers lequel elles vont continuer de s'exprimer, de diffuser leurs messages en direction des populations ivoiriennes. « Ce sera pour moi un vrai échec si pour pouvoir se faire entendre, on était obligé d'aller vers les chaînes privées. Cela veut dire que la Rti aura échoué. Et cet échec, je ne vous le souhaite pas », a-t-il exprimé.

Amadou Coulibaly a dit avoir noté tous les progrès réalisés par la télévision en matière d'innovation et de création de nouvelles chaînes. « La Rti, la Rti2, la Rti3, les deux chaînes de radio. Cela montre une certaine dynamique, vu que chacune de ces chaînes a une thématique particulière. Ce qui permet de capter davantage de téléspectateurs », s'est-il félicité. Avant de saluer le bond technologique effectué par ce média en termes d'acquisition de nouveaux matériels.

« Vous avez parlé du passage à la haute définition (Hd). Je puis vous dire que ce passage fait partie du programme d'actions prioritaires du ministère. Nous nous engageons à vous soutenir sur cette action », a rassuré le ministre.

Amadou Coulibaly a spécifié que dans le cadre dudit programme, son département va entreprendre la réhabilitation du système électrique de la Rti, qui date pratiquement des années 1960. Cette volonté, a-t-il poursuivi, est d'autant plus nécessaire qu'il faut sécuriser le matériel dont s'est dotée cette entreprise de communication en vue d'être plus compétitive. « C'est donc vous dire que nous sommes engagés à vous accompagner. Nous ferons tout notre possible pour vous accompagner », a-t-il réitéré.

Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, à l'entame de son intervention, a affirmé que le premier challenge de la Rti est de s'adapter à l'ère nouvelle, en faisant face à la concurrence avec l'ouverture de l'espace audiovisuel dans le souci de conserver ses téléspectateurs, ses auditeurs.

Amadou Coulibaly, lors de cette rencontre fraternelle et chaleureuse, a informé les agents que l'État suspendra, à la longue, la subvention qu'il octroie à ce média de service public. « Vous êtes considéré comme une société privée. Vous devez pouvoir avoir une rigueur dans la gestion pour vous permettre de maintenir au moins en équilibre votre structure. Et depuis plusieurs années, les subventions sont allées en diminuant (...)

L'État providence est en train de se retirer pour vous donner beaucoup plus d'autonomie, pour vous permettre d'avoir en main votre gestion totale et vous imposer les méthodes de gestion modernes », a-t-il annoncé à l'assistance. Puis de s'empresser de rassurer : « Mais s'il y a une part de responsabilité, pour certains investissements lourds, qui vous permet en tout cas de maintenir votre niveau technologique, l'État fera sa part ».

Le directeur général de la Rti, Fausséni Dembélé, a pris l'engagement d'accompagner l'émissaire du gouvernement afin qu'il mérite davantage la confiance du Président de la République. Il l'a rassuré de la volonté de tous les agents à maintenir " La Maison bleue" « à flot en dépit de la traversée de certaines zones de turbulence ».

Aka Sayé Lazare, le président du Conseil d'administration de la Rti, pour sa part, a indiqué que cette structure entend épouser la vision du ministre, quant à l'évolution harmonieuse du groupe. « Nul doute que vos orientations nous permettront de peaufiner les sentiers déjà entamés sous votre illustre prédécesseur, mais surtout de mieux cerner les champs des défis qui sous-tendent l'évolution de notre groupe », a-t-il fait savoir au ministre.

Cette visite à la Rti, précisons-le, s'inscrit dans la dynamique des rencontres et échanges que le nouveau de patron de la Communication, des Médias et de la Francophonie entreprend depuis sa prise de fonction avec les dirigeants et travailleurs des structures sous sa tutelle.

Cette tournée à la "Maison bleue" a également été ponctuée par une séance de travail avec les agents et dirigeants de l'entreprise.