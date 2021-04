Sénégal: Ramadan des fumeurs - Le bon moment pour se libérer de la clope

Plusieurs fumeurs décident de s'affranchir du « joug » de la cigarette le temps du Ramadan. Certains y arrivent non sans peine. D'autres, après mille et une expériences, se résignent.

« Je peux fumer en temps normal un paquet de cigarettes par jour. Mais, avec le mois de Ramadan, je souffre d'horribles maux de tête ». Cette confidence d'Amadou Gadiaga est comme une ritournelle chez beaucoup de fumeurs. Ce vendeur d'objets électroniques au marché Dior a trouvé la parade pour se tirer d'affaire : « J'attends l'heure du « xëdd » (repas de l'aube) pour griller une clope. Je me lève tôt non pas pour manger mais plutôt pour prendre ma dose. La rupture du jeûne est aussi le moment pour moi de combler ce manque. Après avoir pris mon café, je fume trois à cinq cigarettes pour me faire du bien après une journée de diète », avoue ce fumeur de 36 ans. Accroc à la cigarette depuis plus de 10 ans, il ne semble pas vouloir s'en déshabituer. « Ce mois béni est certes une opportunité d'arrêter la cigarette, mais j'ai vraiment du mal à passer le cap », admet-il, conscient des dangers auxquels l'expose ce petit rouleau de tabac.

Ismaela Sène tient un atelier de couture à quelques mètres de la boutique d'Amadou Gadiaga. Debout devant son atelier, il est en train de faire la découpe d'un tissu, un centimètre autour du cou. Contrairement à son voisin, le tailleur veut arrêter « progressivement » durant ce mois. « Je peux fumer un paquet entier en une journée. Cependant, en ce mois béni de Ramadan, j'ai considérablement diminué en prenant une cigarette par jour à l'heure de la rupture. Je veux profiter de ce moment de privation pour abandonner la clope », confie le quadragénaire.

Un autre a eu une démarche plus radicale. Il s'appelle Moussa Badji et il est réparateur de téléphones portables. La mine joviale, ce quadragénaire a retrouvé, depuis quelques années, sa sérénité. « J'ai arrêté la cigarette en 2013 tout juste après le mois de Ramadan. Depuis cette année, j'ai repris du poil de la bête », affirme le bonhomme âgé de 45 ans. Cet ancien fumeur a profité de ce mois pour se débarrasser définitivement de la clope. « C'est plus aisé de le faire après ce mois béni, car c'est ce qui m'a aidé à prendre conscience. J'ai décidé de tirer un trait après cela sur tout ce qui peut être un obstacle à ma pratique religieuse en tant que musulman », a expliqué l'homme à la forte corpulence. Il se dit « repenti ».

Un mois pour se jauger

Vêtu d'un qamis blanc avec un chapelet autour du poignet, il se dit heureux d'avoir traversé cette période « sombre » de sa vie. « C'était vraiment une drogue pour moi. Je pouvais fumer un paquet par jour », informe Moussa Badji, avouant avoir eu un électrochoc après huit ans sous l'emprise de la cigarette. « J'avais deux clopes dans ma poche. Je me suis dit que si je fume l'une, je ne vais pas terminer l'autre et c'est ainsi que j'ai arrêté pour de bon », nous apprend-il. Le réparateur de portables admet qu'il est difficile pour un fumeur de supporter le mois de Ramadan. « J'achetais en premier un paquet de cigarettes lors de la rupture. Il était impensable pour moi de couper le jeûne sans fumer une cigarette. Il y a peu de gens qui parviennent à arrêter complètement en cette période. Mais avec de la volonté, on peut se débarrasser de ce tueur silencieux », dit-il, comme pour appeler ceux qui tardent à s'en affranchir à prendre une autre voie.

Son expérience pourrait inspirer Mamadou Diouf qui discute avec quelques amis à l'entrée du marché après une dure journée de travail. Ce technicien de surface veut arrêter de fumer en ce mois de Ramadan pour une raison évidente : « Je vieillis et prends conscience des effets de la cigarette sur ma santé. C'est très dur en ce moment. Je suis sujet à des vertiges. Et je suis souvent de mauvaise humeur », soutient-il, la mine déconfite. Le quinquagénaire espère pouvoir se départir de cette addiction vieille de 30 ans.