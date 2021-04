Sénégal: Intégration du genre dans les questions de sécurité et de justice - Vers un modèle opérationnel d'unité de base de police nationale à reproduire

«Définir une stratégie et un modèle opérationnel de police de proximité pour la lutte contre la problématique de genre». C'est le thème d'un atelier de deux jours (du 26 au 27 avril 2021) destiné aux Forces de sécurité du Commissariat de Mbao. La rencontre initiée par l'Union européenne (UE), depuis hier lundi à Dakar, dans le cadre du Programme de coopération pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et l'UE (SENSEC-UE), vise l'intégration du genre dans les questions de sécurité et de justice.

L 'Union européenne (UE) a organisé un atelier de deux jours à l'intention des Forces de sécurité du Commissariat de Mbao. Le séminaire qui se tient du lundi 26 au 27 avril 2021, entre dans le cadre du Programme de coopération pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et l'UE (SENSEC-UE). Il a pour thème : «Définir une stratégie et un modèle opérationnel de police de proximité pour la lutte contre la problématique de genre».

Il s'agit d'identifier les défis qui lient l'égalité de genre, la sécurité et la justice au Sénégal et intégrer cette dimension dans les pratiques des Forces de sécurité de ce Commissariat, informe un communiqué parvenu à notre Rédaction, hier lundi. Cette activité, qui s'inscrit dans la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du Genre 2016-2026, a pour objectif «de renforcer les capacités des Forces de sécurité du Commissariat de Mbao afin qu'elles puissent assurer une prise en charge des différents besoins de tous les citoyens, selon leur situation. Ceci implique la reconnaissance de traitements différents, là où cela s'avère nécessaire, et la capacité de garantir aux victimes un accès adéquat et prioritaire à la justice.

Cet atelier est aussi l'occasion de définir un modèle opérationnel pour une unité de base de la Police nationale qui pourrait se reproduire dans les autres Commissariats du Sénégal», précise la source. La cérémonie a réuni ce matin M. Amaury Hoste, chef de la section Gouvernance et Stabilité de la Délégation de l'Union européenne au Sénégal, des représentants du ministère de l'Intérieur, des représentants du Haut Commandant de la Gendarmerie nationale, de la Direction Générale de la Police Nationale, et des représentants des ministères de la Justice, de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, des partenaires techniques et financiers, et des associations actives dans la promotion de l'égalité de genre.

Le Programme SENSEC-UE, visant à prévenir et réduire les facteurs de déstabilisation pour préserver le développement du Sénégal, est doté d'un budget de 10 millions d'euros. Ce programme vise à renforcer les capacités opérationnelles des Forces de sécurité intérieure à travers le soutien autour de trois composantes principales: la lutte contre le crime organisé et le terrorisme ; le contrôle et surveillance des frontières et enfin l'appui à la bonne gouvernance du secteur de la sécurité intérieure, rappelle-t-on dans le document. Et la même source de relever que l'égalité entre les femmes et les hommes, dans leur diversité, est au cœur des engagements de l'UE depuis sa création (Traité de Lisbonne, 2007).

Cet engagement a été récemment renouvelé dans le nouveau Plan d'action genre de l'UE, Gender Action Plan III 2020-2025 (GAP III). Pour l'UE les secteurs de la justice et de la Police sont des secteurs clés de la promotion de l'égalité de genre. Leur responsabilité est celle de garantir un accès équitable à la justice, en assurant un traitement approprié et respectueux des victimes.