Angola: L'Agence de régulation suspend Royal Seguros pendant six mois

Luanda — L'Agence angolaise de régulation et de surveillance des assurances (ARSEG) a suspendu, pour une période de six mois, la licence de la Royal Seguros, S.A, qui lui permet d'exercer l'activité d'assurance.

Selon un communiqué parvenu lundi à l'ANGOP, la suspension intervient en vertu de l'arrêté n ° 158 / GMF / 2021 et 88/21, du 12 avril, du ministère des Finances, appliqué sur proposition de l'ARSEG.

Selon le rapport de cette institution, la mesure de sanction consiste en la suspension de l'autorisation de souscription de nouvelles polices d'assurance et de la souscription de nouveaux risques, depuis le 22 avril, date à laquelle elle a été notifiée.

«La mesure résulte d'une analyse approfondie du rapport de gestion et des comptes et autres informations fournies par la compagnie d'assurance au régulateur, se référant à l'année 2019 et aux transactions (... .)», justifie l'ARSEG.

L'ARSEG a également constaté plusieurs irrégularités constituant une violation de la législation du système financier, aux termes des paragraphes e), f), g) et i) de l'article 151 de la loi fondamentale sur les institutions financières (LBIF), approuvée par la loi N ° 12/15, du 17 juin, et du secteur des assurances en particulier.

L'assureur doit, comme prévu à l'article 144 de la LBIF, soumettre un plan de financement et de redressement à l'agence de régulation, dans un délai de 45 jours, dans les conditions et aux fins des articles 14 et 23 du règlement sur les garanties financières, approuvé par décret Exécutif n ° 06/03, du 24 janvier.