Angola: Covid-19 - Plus de 5000 entreprises recrutent des employés pour la vaccination

Luanda — Cinq mille 252 institutions publiques et privées ont enregistré des travailleurs pour le processus de vaccination contre le Covid-19, a déclaré lundi la directrice nationale de la santé publique, Helga Freitas.

Selon la responsable, le système d'enregistrement a enregistré 665 463 employés des institutions inscrites.

À ce jour, selon la responsable, 479 500 professionnels de la santé et de l'éducation, du personnel des forces de sécurité et de l'ordre public, des personnes âgées et des patients souffrant de comorbidités ont été vaccinés.

Les citoyens vaccinés, a-t-il dit, représentent 80% de ceux prévus dans la première phase.

En mai, l'Exécutif prévoit de commencer à administrer la deuxième dose aux personnes déjà vaccinées, afin que le groupe de citoyens de plus de 40 ans puisse être servi plus tard.

Toujours pour le mois de mai, le pays s'attend à recevoir un autre lot de 20 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 de Johnson & Johnson, Pfizer et Sputnik.

Il s'agit d'un lot de 12 millions de doses du vaccin Spoutnik, destiné à immuniser six millions de personnes, plus de quatre millions de Johnson & Johnson et plus d'un million de Pfizer.

Le processus de vaccination, qui a débuté le 2 mars, dans une première phase, couvre des professionnels de la santé, des enseignants de tous niveaux d'enseignement, des personnes âgées de plus de 65 ans, du personnel des organes de la Défense et de la Sécurité, des patients drépanocytaires et insuffisance rénale chronique de plus de 18 ans d'âge.

Les autorités sanitaires prévoient de vacciner 54 pour cent de la population, soit un total de 16 823 284 personnes de plus de 16 ans.

À ce jour, le pays a reçu 824 000 doses de vaccin.