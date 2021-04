Sénégal: La coalition Macky 2012 plaide pour la tenue de Conseils présidentiels dans les 6 régions naturelles du Sénégal

Les leaders de la coalition Macky 2012 invitent le gouvernement à travers un communiqué signé de la coordonnatrice, Fatoumata Gueye Diouf, à rendre effectif ce programme d'urgence pour l'emploi, l'insertion socio-économiques des jeunes jusque dans les 557 communes et pas seulement dans les 45 départements. Ces leaders recommandent aussi la tenue de Conseils présidentiels dans les 6 régions naturelles du Sénégal.

Pour être encore plus proactif et à l'écoute des populations in situ, les Leaders de Macky 2012 recommandent la tenue de Conseils présidentiels sur les opportunités des territoires économiques du Sénégal au moins dans les 6 régions naturelles du Sénégal. Ils invitent le Chef de l'Etat à veiller à ce que l'évaluation de ce programme soit faite au moins deux fois par an au niveau des régions pour des réajustements éventuels. Selon eux, l'implication des élus locaux permettra, avec un bon accompagnement, l'appropriation par les jeunes et femmes des dispositifs et mécanismes de ce programme.

Les leaders de la coalition Macky 2012 se réjouissent des décisions prises par le président de la République, Macky Sall, lors du Conseil Présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes tenu ce jeudi 22 avril 2021 au CICAD à Diamniadio. Les Leaders réaffirment leur soutien et engagement à accompagner la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'emploi.