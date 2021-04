Sénégal: Sports travaillistes - Les acteurs veulent consolider les acquis

L'Organisation du sport africain travailliste et amateur (Osta) a clos, dimanche dernier, à Saly-Portudal, son congrès annuel. Au terme de cette rencontre son président, Evele Malik Atour, a annoncé que beaucoup de décisions ont été prises pour une meilleure efficacité des interventions.

Les délégués de 11 pays d'Afrique étaient en conclave à Saly-Portudal, du 20 au 25 avril 2021 dans le cadre du congrès de l'Organisation du sport africain travailliste et amateur (Osta). A l'issue des travaux le Président réélu de l'instance, le Camerounais Evele Malik Atour, a souligné que son organisation veut poursuivre les réformes pour une meilleure efficacité de ses interventions. «La revitalisation des offices de liaison était un axe majeur de ce travail, mais aussi les nouveaux chantiers qui ont permis de fixer le cap sur quatre ans. Initialement, nous avions deux manifestations que nous organisions : la Coupe d'Afrique de football de l'Osta et les Jeux africains», a rappelé Dr Evele. Selon lui un programme sur quatre ans a pu être ficelé «après une planification rigoureuse, des échanges fructueux et des contributions remarquables ». Il a ajouté : « cela donne de la visibilité au travail que nous voulons faire tant du point de vue institutionnel que sportif avec l'introduction de deux nouvelles disciplines dans le cadre des Coupes d'Afrique comme le handball, le volley-ball, le basket-ball et la consolidation des acquis notamment la Coupe d'Afrique de football qui passe de deux ans à un an et les Jeux africains tous les quatre ans».

Reconduit à la tête de l'organisation avec comme nouveau vice-président le Sénégalais Badara Ndiaye, le Président sortant a listé les défis après sa réélection à l'unanimité. «J'ai engagé les membres de l'Osta vers la recherche de l'optimum en consolidant les acquis ; de même que dans le cadre de notre trésorerie, de notre présence dans les Etats africains en augmentant le nombre de pays membres. Nous devons également œuvrer pour le développement de nos projets et programmes qui doivent coller à l'actualité, être orientés aux services à nos membres, toucher à l'intérêt général et être porteurs d'espoir et de garantie d'avenir pour nos organisations nationales», a fait noter M. Ndiaye.

Evele Malik Atour a, en outre, engagé l'organisation, comme l'avait souhaité le Ministre des Sports, Matar Bâ, à accompagner la tenue des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026. «Cette interpellation a toute sa raison d'être et appelle à toute une mobilisation. Au niveau de l'Osta, nous allons y réfléchir et y apporter notre modeste contribution qui pourrait rehausser la qualité de ces Jeux», a-t-il promis.