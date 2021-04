Sénégal: Amélioration de la qualité des soins, paiement des primes d'astreinte et de garde... - Le Sames de la zone de Matam pose ses conditions

Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal, de la zone de Matam (Sames) a rencontré le gouverneur de la région hier, lundi 26 avril 2021, aux fins de lui remettre sa plateforme revendicative. Dans la note qui est parvenue à la presse, le syndicat a listé plusieurs revendications qui portent sur l'amélioration de la qualité des soins, le démarrage sans délai des travaux de reconstruction de l'EPS II d'Ourossogui et de réhabilitation de l'EPS II de Matam, ainsi que le paiement des primes d'astreinte et de garde ...

L es syndicalistes qui demandent l'ouverture des blocs SONU de Kanel et de Ranérou, déclarent que « les blocs SONU (soins obstétricaux et néonataux d'urgence) de ces deux districts n'ont jamais joué leur rôle dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile, faute de techniciens anesthésistes.

Présentement, Ranérou dispose d'un médecin compétant SONU, celui de Kanel est en formation mais le problème reste entier, faute de techniciens d'anesthésie ». Le syndicat qui s'adosse à la pertinence d'avoir des districts sanitaires basés sur la taille des populations et le nombre de PPS (plan personnalisé de santé) pour une gestion plus efficace, a aussi plaidé « la création d'un deuxième district sanitaire dans le département de Kanel ». Parmi les attentes, surtout celle qui concerne la réduction des délais et l'amélioration des conditions d'évacuation, les blouses blanches ont demandé la dotation en ambulances des districts et des EPS (Centre Hospitalier Régional de Ourossogui et Hôpital Régional de Matam). En prenant exemple sur le centre de santé de Ranérou qui « ne dispose que d'une seule ambulance. Cette dernière est appelée à couvrir en plus du centre de santé tous les postes qui ne disposent pas de logistique ».

En ce qui concerne l'affectation de personnel, les syndicalistes exigent « la dotation de tous les districts de médecins adjoints, et des spécialistes inexistants dans la région, (pédiatre, cancérologue, neurologue, dermatologue, psychiatre) et de doubler au cas, les rares spécialistes que sont les néphrologues, les chirurgiens, les réanimateurs, et les gynécologues ».

Après l'exigence sans délai du démarrage sans délai des travaux de reconstruction de l'EPS II d'Ourossogui et ceux de la réhabilitation de l'EPS II de Matam (travaux annoncés en grande pompe par le ministre de la Santé et de l'action sociale mais qui n'ont toujours pas démarré), les prescriptions des syndicalistes ont porté sur le paiement des primes d'astreinte et de garde au centre Hospitalier régional de Ourossogui. « Le service public hospitalier est un service à feu continu. Les praticiens (surtout les spécialistes) sont régulièrement appelés au chevet des malades au-delà des heures régulières de travail », ont-ils déclaré, avant de souligner que « il est donc impératif, pour garantir une présence obligatoire de ces derniers en cas de besoin de procéder au paiement des primes d'astreinte et de garde ».

Notant à cet effet qu'une proposition de barème a déjà été validée par le conseil d'administration et que cette proposition n'ayant pas été acceptée, « les camarades du centre hospitalier régional de Ourossogui ont demandé son redimensionnement ».

Exigeant en outre l'application sans délai de la mesure de défiscalisation de l'indemnité de représentation médicale par les directions des EPS II d'Ourossogui et Matam, les syndicalistes ont fermement décrié « le formalisme administratif des directeurs qui réclament la production de la note officielle par le syndicat ». « Depuis la fin du mois de Mars 2021, l'Etat du Sénégal a renoncé au prélèvement de l'impôt sur l'indemnité de représentation médicale. Les deux directeurs qui refusent unilatéralement de l'appliquer ont tous bénéficié de cette mesure et l'ont même constatée dans leurs bulletins de salaire du mois de mars. C'est surprenant qu'ils se réfugient tous derrière un formalisme administratif », notent-ils.

Sous le même registre, c'est la prime de 7% indexée aux actes chirurgicaux, reversée à tous les chirurgiens de l'EPS II de Ourossogui, (qui a fini de créer une frustration dans la structure) qui agite les syndicalistes, lesquels déclarent que « le directeur du centre hospitalier a décidé de supprimer de façon unilatérale les 7% des actes opératoires devant être reversés aux nouveaux chirurgiens, sans passer par le conseil d'administration qui l'avait accordé en 2008 ».

Sur la gouvernance, c'est la restitution du troisième logement destiné aux personnels médicaux qui est vivement sollicité au niveau de l'EPS II de Matam (... ) au moment où le seul néphrologue de la région (qui dialyse même les week-end et jours fériés) avait demandé à occuper ce logement.

En ce qui concerne la gestion des carrières, le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal, de la zone de Matam, demande « d'améliorer la mobilité des rares agents qui acceptent de venir servir dans la zone et qui sont là depuis plus de 4 ans et sont en attente d'une mutation ou d'un remplacement en vain ». On apprend cependant en dernier lieu que des personnes de bonne volonté s'activent déjà à jouer de la médiation dans le cadre d'une recherche de solution partagée.