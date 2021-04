Sénégal: Malicounda / Résilience et adaptation aux impacts de la Covid-19 - Des kits alimentaires et enveloppes financières pour assister les artistes

Le maire de Malicounda et directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar, Maguette Sène, est venu en aide hier, lundi, aux artistes de sa commune dans le cadre de la résilience et l'adaptation face aux impacts de la Covid-19.

A l'en croire, cette pandémie a eu des effets dans toutes les couches de la société. Par conséquent, les artistes n'y ont pas échappé. Des centaines de kits alimentaires et des enveloppes financières leur ont été distribués. Selon lui, les artistes constituent un maillon important dans la vie de la communauté. Il a rappelé leur omniprésence dans toutes les activités et même lors des manifestations et organisations des hommes politiques.

Avec la pandémie sévissant, beaucoup activités d'animation ont été suspendues. Pour le maire de Malicounda, on ne saurait trouver une meilleure cible à assister et à appuyer que les artistes. En dehors de cet appui contextuel et conjoncturel, le maire de Malicounda s'inscrit dans la dynamique d'accompagner les artistes à travers la conception et le déroulement de projets pérennes.

Ainsi, il a rappelé un premier lot de trois projets artistiques financés et un second lot de deux autres projets artistiques remis hier. Les conditionnalités de la commune de Malicounda sont du reste pour profiter des financements des projets de suivre un processus. En premier, le maire exige la présentation d'un projet budgétisé, bien ficelé et ayant une connotation artistique. La démarche se veut universelle, selon Maguette Sène, maire de Malicounda et directeur du Coud.