Sénégal: Sédhiou / Financement des initiatives locales pour combattre la pauvrete - La fondation «Servir Sédhiou» sert Diana Malary

Les groupements de femmes et de jeunes de la commune de Diana Malary, dans l'Est de Sédhiou, sont les cibles de la fondation «Servir Sédhiou» pour les accompagner à tourner le dos à la pauvreté jugée endémique dans cette zone. La précédente ligne de financement a été remboursée à 100%, selon les responsables de l'institution. La signature de la convention de nouveaux financements est lancée, avant-hier dimanche, à Diana Malary, en présence des parties prenantes.

C'est une initiative de la fondation «Servir Sédhiou», de concert avec le Conseil départemental de Sédhiou, dans le cadre de l'accompagnement des femmes et des jeunes vers les mécanismes d'autonomisation économique. Après une première vague de financement remboursée à 100%, selon eux, cette fondation a jeté son dévolu sur la commune de Diana Malary pour y combattre la pauvreté. «Notre objectif, c'est de rendre autonome toutes les femmes de la région de Sédhiou. Nous avions juste démarré dans le département de Sédhiou et, en 2019, nous avions financé 50 groupements de femmes et une dizaine de financements individuels dont les hommes. Juste pour dire que la fondation n'est pas ici que pour les femmes. En outre, elle n'est pas politique. Et ce qui est plus rassurant, c'est qu'en un laps de temps, ces femmes ont remboursé leur crédit à 100%», a déclaré Adja Fatoumata Faty, membre fondatrice de la fondation Servir Sédhiou.

Le protocole est engagé pour la signature de nouvelles conventions de financement, a dit Fallou Ndiaye, le chef d'agence de l'institution de micro finance Pamecas Kolda ; non sans se réjouir du remboursement à 100% de la précédente ligne. «Nous avons effectivement financé 50 groupements et une dizaine d'individualités pour plus de 40 millions de F CFA. Ce financement est basé sur l'accompagnement des femmes et des jeunes dans le domaine du commerce, de l'élevage, de l'agriculture etc. Et l'an dernier, nous avions eu 100% de remboursement», dit-il. Quant à Boubacar Bâ, le secrétaire général du Conseil département de Sédhiou, il a exhorté, au nom de son président et honorable député Boubacar Biaye, les collectivités à l'accompagnement des femmes. «L'- heure est venue pour vous aussi de vous en ouvrir aux maires des collectivités territoriales car vous ne pouvez pas tout faite et tout seuls. Ces femmeslà et ces jeunes sont à encourager et à accompagner pour les aider à trouver des pistes de développement autonomes et à moindre risque».

Au nom des bénéficiaires de Diana Malary, Mme Diatou Dramé Aïdara a loué la bravoure des femmes de cette commune de l'Est de Sédhiou et promet un remboursement exhaustif du crédit. La fondation Servir Sédhiou compte bien se déployer dans la région de Sédhiou, à l'assaut des trappes de pauvreté, et de façon participative et durable.