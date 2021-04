Sénégal: Construction ports et bateaux - Un programme de 430 milliards de FCfa pour moderniser la pêche artisanale

La Société des infrastructures et de réparation navale (Sirn) et ses partenaires financiers (la compagnie Locafrique et Wac Advisors, une entreprise d'affaires), ont signé, hier, un protocole d'accord pour le financement du Programme de modernisation de la pêche artisanale. Une enveloppe de 430 milliards de FCfa est prévue pour plusieurs projets parmi lesquels la réalisation de ports de pêche et la construction de bateaux de pêche semi-industrielle pour remplacer 2600 pirogues de 24 mètres durant les 10 prochaines années.

Le Sénégal entame son Programme de modernisation de la pêche artisanale pour les 10 prochaines années. À cet effet, la Société des infrastructures et de réparation navale (Sirn), la compagnie Locafrique et Wac Advisors ont signé, lundi 26 avril, un protocole d'accord. La coopération technique et financière entre les trois structures prévoit la construction de bateaux de pêche semi-industrielle à travers huit usines implantées à Dakar, Mbaling, Sandiara et Saint-Louis. Ces embarcations vont remplacer 2600 pirogues de 24 mètres, pour un coût évalué à 150 milliards de FCfa. À côté de ce projet, la Sirn et ses partenaires vont réaliser de petits ports de pêche abritant des unités de transformation, des chambres froides, des fabriques de glace, des postes de santé, des fournisseurs d'équipement et matériels de pêche et des services techniques de l'État, pour un budget estimé à environ 100 milliards de FCfa.

Le Programme de modernisation de la pêche artisanale concerne également la construction d'un dock flottant pour les navires de plus de 235 mètres avec des tirants d'eau supérieurs à 11 mètres. Cette infrastructure sera construite dans le nouveau port de Ndayane, pour un coût de 100 milliards de FCfa, avec la possibilité de créer 3000 emplois directs et indirects. Les 80 milliards de FCfa restants de l'enveloppe globale seront destinés à la poursuite de la fabrication des 20 000 pirogues en fibre de verre remplaçant celles en bois de 12 mètres. Le coût de ce package est de 430 milliards de FCfa.

Il s'agit d'une nouvelle orientation qui, selon le Directeur général de la Sirn, Saliou Samb, ouvre une ère « riche en innovations » dans la pratique de l'activité de pêche au Sénégal. « Avec les usines de fabrication de bateaux de pêche semi-industrielle, le Sénégal pourra exporter dans les années à venir et offrir son expertise aux pays voisins », a-t-il indiqué.

Pour le Ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Alioune Ndoye, le Programme de modernisation de la pêche artisanale participera à l'amélioration des conditions sécuritaires et à la compétitivité de l'activité de pêche. « La construction de ports de pêche ainsi que le développement d'infrastructures et de services annexes sont de nature à renforcer le dynamisme de l'activité économique de la zone côtière avec des retombées qui pourraient impacter positivement les conditions de vie des populations », a-t-il souligné.

Parlant au nom des partenaires financiers, le Directeur général de Locafrique, Khadim Ba, s'est réjoui de cette coopération qui, à ses yeux, permettra d'offrir des « solutions de financements alternatives et innovantes adaptées aux besoins et aux spécificités des Petites, très petites et moyennes entreprises ».