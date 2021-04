Ile Maurice: Sept Mauriciens prennent l'avion pour l'Inde pour des soins

Partagez cet article

Sept Mauriciens mettront le cap sur l'Inde, le mercredi 28 avril, pour y recevoir des soins médicaux. Ces personnes, conscientes des risques qu'elles encourent avec la présence d'un double, voire triple, variant sévissant dans la Grande péninsule, n'ont pas le choix. Elles présentent des maladies que l'on ne peut soigner à Maurice et qui doivent être traitées de toute urgence. Sur le vol retour, une vingtaine de compatriotes seront rapatriés.

Le nouveau variant poursuit sa progression en Inde. Selon les chiffres du ministère indien de la Santé, plus de 353 000 personnes ont été infectées en 24 heures dans plusieurs États de la Grande péninsule. Et le nombre de décès dans ce pays monte aussi en flèche. Toutefois, cela ne plombe pas la volonté de sept familles mauriciennes, qui ont décidé de braver le Covid-19 et ses variants, pour obtenir leur guérison.

En effet, au niveau du ministère de la Santé ici, on indique que ces patients ont besoin d'interventions urgentes. «Il y en a qui ont des problèmes cardiaques nécessitant une intervention plus sérieuse, de même que des personnes atteintes de leucémie, cancer et de tumeur au cerveau. Chaque patient aura un accompagnateur à ses côtés», confie un préposé du ministère.

Il ajoute que ces patients seront soignés à l'hôpital Apollo de Mumbai. «Parfois, nous devons également envoyer les patients vers les hôpitaux de Chennai ou de Bangalore.» En tout cas, au niveau du ministère de tutelle, des explications détaillées ont été fournies à ceux qui feront le déplacement. «Nous leur avons fait comprendre les risques qu'ils prennent en y allant. On leur a demandé de prendre toutes les précautions comme ne pas aller se promener et de rester dans le cadre hospitalier.»

Certes, il reconnaît que le désir des patients mauriciens d'être soigné est plus grand que leur peur des nouveaux variants. «Une fois arrivés, ils seront dirigés vers les Guest Houses mises à leur disposition par l'hôpital où ils entameront une quarantaine.»

Il faut savoir que parmi ces sept patients, il y a le nouveau-né d'une patiente de 57 ans. «Pour l'immédiat, nous n'avons plus personne sur la liste d'attente de personnes nécessitant des soins à l'étranger.» Ces Mauriciens en partance devront patienter entre deux semaines à un mois pour retourner à Maurice. «Tout dépendra des vols prévus par les autorités locales.»

Et ils seront une quinzaine de Mauriciens à regagner Maurice par le vol de mercredi. «Nous avons 25 patients en Inde actuellement. Et une quinzaine d'entre eux rentrent par le vol retour. À lundi, un des malades mauriciens avait contracté le Covid-19. Donc, il devra attendre d'être négatif pour pouvoir prendre le prochain vol pour rentrer.»

Par ailleurs, il y a d'autres malades pour qui les procédures pour se faire soigner à l'étranger sont toujours en cours et qui se demandent si ce n'est pas risqué de les envoyer en Inde. «Pourquoi aller vers l'Inde alors que l'épidémie y est hors de contrôle ? Maurice aurait pu nous faire soigner ailleurs.» Parmi eux, il y a un patient dialysé qui attend une transplantation rénale. «L'année dernière, je n'ai pu faire le déplacement à cause du Covid-19. Et cette année, c'est le même argument, qui est avancé.» Il se plaint des sessions de dialyse qu'il fait à l'hôpital Victoria, Candos. «Cela devient difficile. Il faut surveiller son alimentation. Parfois vous êtes pris de vomissements. Et surtout après les cas recensés à l'hôpital de Souillac, c'est stressant. On a peur d'attraper le virus. J'ai même arrêté de prendre le van car il y a trop de monde dedans. C'est un coût additionnel à mon budget car je dois maintenant trouver un transport pour m'emmener faire ma dialyse.»

Interrogé quant à une alternative aux traitements en Inde, le préposé au ministère de la Santé souligne que le coût est moins conséquent dans la Grande péninsule. «Pour soigner une leucémie, on peut compter jusqu'à Rs1,2 million alors que le même soin à La Réunion revient à environ Rs 6 millions.» Il rassure les patients mauriciens en disant que les hôpitaux en Inde ont une unité séparée pour soigner les personnes infectées au Covid-19. «Le gouvernement indien a réquisitionné 25 % des hôpitaux pour traiter les malades contaminés au nouveau variant.»