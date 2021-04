Sénégal: Malicounda / Accès à l'eau potable et amélioration de la mobilité - La commune met en chantier des branchements et des pistes

La commune de Malicounda a démarré des travaux d'adduction d'eau dans le quartier Cité Maguette Sène et la construction de deux pistes désenclavant les villages de Fandane et de Takhoum. La visite de ces chantiers a été faite hier, lundi 26 avril 2021, par le maire de Malicounda, Maguette Sène. Selon le maire de la commune, le quartier de Malicounda dénommé Cité Maguette Sène a été créé il y a quelques années. Ainsi, la commune a pris l'initiative de permettre à 600 foyers de cette localité de disposer d'eau courante et d'électricité.

A en croire le maire, un partenaire américain de la commune a envisagé d'accompagner le projet d'adduction d'eau par une participation de sept (7) millions cinq cents (500) mille francs CFA. La même somme va être supportée par la municipalité de Malicounda. De l'avis du maire de Malicounda, le partenaire américain compte, sur une durée de trois (3) ans, investir la somme de 45 millions de francs CFA.

Parlant de la mobilité, le maire de Malicounda, Maguette Sène, est revenu sur la réponse à une vieille doléance des villages de Takhoum et Fandane complètement enclavés. Il s'agit de la construction de quatre (4) kilomètres de piste, pour un coût évalué à une quarantaine de millions de francs CFA dans un délai d'un mois et la réfection de la dorsale reliant les deux voies.

Pour le maire de Malicounda, la croissance démographique et l'extension de la ville de Mbour exigent une anticipation aussi sur les besoins des populations s'installant progressivement dans la commune de Malicounda. Et de relever, à cet effet, que la voierie reste une nécessité impérieuse, notamment la construction de routes et de pistes, en plus de l'eau courante et de l'électricité.