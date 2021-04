Congo-Kinshasa: Kinshasa - Une loi pour réguler le transport par taxi-moto

La proposition d'édit soumise à l'appréciation des députés provinciaux de la capitale congolaise a été jugée recevable. Elle a été transmise à la Commission politique, administrative et judiciaire, pour toilettage.

Les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ont, à l'unanimité, jugé recevable l'édit portant régulation de transport par taxi-moto dans la capitale congolaise. Cette proposition de loi a fait l'objet d'examen et de débat au cours de la plénière du lundi 26 avril à l'Assemblée provinciale de Kinshasa.

Le projet d'édit initié par la députée provinciale Marie Kyet Mutinga visant la règlementation de ce secteur particulier de transport en commun est axé sur plusieurs opérations Il s'agit notamment de l'identification des taxis-motos, de l'imposition d'une plaque et de la délivrance, par le ministère provincial de Transport, de l'autorisation de transport par moto, etc.

L'apport mais également des abus enregistrés

Cette proposition d'édit reconnaît, indique-t-on, l'apport incontournable des taxis-motos, depuis un certain temps, dans le transport en commun dans la capitale congolaise. Mais, elle relève également plusieurs abus enregistrés dans le chef des conducteurs des taxis-motos et qui sont à la base de la grande majorité d'accidents enregistrés. La députée Marie Kyet a, en effet, indiqué la violation des règles de conduite par les conducteurs des taxi-motos, qui occasionnent des accidents et incidents, ainsi que l'usage des taxis-motos dans des crimes à travers la ville-province.

Les interventions de certains autres députés provinciaux, au cours du débat, ont enrichi cette proposition d'édit. Elles ont notamment concerné les observations et amendements sur l'exposé des motifs ; la proposition d'institution d'une licence d'exploitation dans ce secteur ; la précision des amendes ; l'installation d'un bureau chargé d'identifier les motards ainsi que plusieurs autres mesures de protection du motard et des passagers. Après ces échanges, cette proposition d'édit portant régulation de transport par taxi-moto avait été jugée recevable et devrait être transmise à la Commission politique, administrative et judiciaire, pour toilettage.

En effet, plusieurs mesures politiques et administratives ont été prises par l'autorité urbaine de Kinshasa, depuis l'apparition de ce phénomène des taxis-motos, pour pouvoir gérer ce secteur. Comme cela ne reposait sur aucune base juridique, toutes ces décisions tombaient en désuétude. Il s'agit notamment de l'identification de ces engins et de leurs conducteurs ainsi que de certaines mesures de protection dont le port de casque par les conducteurs et leurs clients. Mais également sur la connaissance du code de la route et son respect par les conducteurs des taxis-motos.