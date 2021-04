Sénégal: Sindia / Bras de fer à l'usine Twyford, suite au licenciement de 16 délégués du personnel - Chaude matinée de contestation et blocage de la nationale 1

Les travailleurs de l'usine de fabrication Twyford sont passés à la vitesse supérieure dans la revendication de leurs droits pour un traitement salarial décent et une amélioration de leurs conditions et environnement de travail. Ils ont bloqué pendant plus d'une heure la route nationale 1 en plus de chaudes échauffourées accompagnées d'intifada, suite au licenciement de seize délégués.

Selon Abou Sène, le porte-parole des délégués syndicats visés par une procédure de licenciement, « Il y a quatre jours, les délégués conviés dans un hôtel de la place ont dit niet aux responsables chinois souhaitant qu'ils se taisent sur leurs conditions de travail ». Selon lui, les Chinois considèrent les travailleurs comme des forçats.

A l'en croire, le président Macky Sall doit aussi protéger des emplois au moment où un millier de travailleurs est à la porte de l'usine. Ils se désolent d'entendre une politique de création d'emplois. Ils ont interpellé l'Apix leur offrant des facilitations. Le porte-parole déplore également la présence d'autorités du côté des Chinois. Les délégués ont dit par ailleurs tenir pour responsables les autorités laissant faire les Chinois faire ce qu'ils veulent.

Le secrétaire général du syndicat des travailleurs de Twyford a dénoncé le gouvernement qui laisse les Chinois maltraiter les travailleurs. Ces derniers comptent d'ailleurs arrêter le travail jusqu'à la réintégration des délégués du personnel élus pour trois ans et renvoyés au bout d'un an pour les empêcher de poser des doléances et des revendications.

En rappel, les travailleurs de Twyford ont fait plusieurs rencontres avec la presse demandant des solutions à ces maux. Ils ont loué le travail accompli par l'inspection du travail mais qui est hélas resté sans suite. Les mises en demeure servies, selon eux, sont simplement des coups d'épée dans l'eau.