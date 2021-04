Maroc: Le Mastère spécialisé d'Emlyon, un label reconnu à l'international

Casablanca — Le "Mastère Spécialisé" d'Emlyon est plus qu'un diplôme, c'est un label (après un diplôme Master) qui est accordé à une formation organisée par une Ecole membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) et ce, après une procédure d'accréditation très rigoureuse à même d'en assure la conformité et l'excellence dans la durée.

Créés il y a plus de 30 ans par la CGE (regroupant plus de 200 écoles d'ingénieurs et de commerce), les programmes "Mastère Spécialisé" (MS) sont des formations à orientation professionnelle ayant pour objectif de former des cadres hautement qualifiés qui souhaitent booster leur carrière et acquérir une spécialisation très pointue dans un domaine particulier, indique Emlyon Business School dans un communiqué.

Ces formations MS bénéficient des liens étroits entre les Grandes Ecoles et le monde professionnel. Des liens qui garantissent à la fois l'excellence, technique et rigueur, compétences pointues en management et adéquation aux besoins des entreprises en terme de profil, expertise et spécialisation.

Un Mastère Spécialisé pour quelle finalité ?

On peut distinguer 2 profils pouvant faire le choix de s'orienter vers un programme Mastère Spécialisé: ceux qui souhaitent compléter leur cursus de formation et se spécialiser dans un domaine et ceux qui désirent acquérir une double compétence, après un cursus ingénieur par exemple, sans refaire un cursus académique complet.

Pour décrocher leur premier poste, de plus en plus de jeunes diplômés tablent sur un Mastère Spécialisé, un moyen d'étoffer leur bagage, mais surtout d'acquérir un réseau et de faire ainsi la différence par rapport aux autres candidats. Ces diplômes ont donc pour objectif une insertion professionnelle rapide. L'étudiant qui fait le choix d'un MS souhaite donc compléter son cursus, tout en y apportant la notoriété et la qualité de la pédagogie de la Grande École qui lui délivrera le Mastère Spécialisé.

Pour les professionnels avec quelques années d'expérience, les programmes Mastère Spécialisé s'imposent comme de véritables boosters de carrière. Répondant aux besoins des entreprises, les apprenants sont ainsi formés en complément de leur formation initiale avec des spécialisations adaptées au marché.

Les professionnels des secteurs sont souvent consultés lors de l'élaboration du contenu pédagogique. Certains parcours sont même construits en collaboration avec des entreprises pour répondre à leurs besoins en termes de compétences requises.

"J'ai choisi ce mastère puisque c'est celui qui répond le mieux à mes ambitions professionnelles et qui me permet d'avoir les bonnes clés de lecture pour pouvoir accompagner et mettre en place des solutions d'ingénierie et des solutions complexes en finance", a dit Benjamin Barone, Alumni MS ingénierie, cité par le communiqué.

De son côté, Yasmine Lahlou, Customer Success Manager, Alumni MS Transformation digitale, marketing et stratégie, a indiqué avoir choisi Emlyon Business School "pour la qualité et la diversité des formations qui nous sont offertes". "Nous avons aussi la chance d'avoir un corps professoral hautement qualifié avec des expertises très diversifiées que l'on peut solliciter pour nos projets d'entreprise. Le programme en alternance est très intéressant puisqu'il me permet d'avancer à la fois sur le plan professionnel et de travailler durant la semaine, tout en poursuivant mes études durant les weekends", a-t-elle ajouté.

3 spécialisations en phase avec les besoins du marché du travail

A Emlyon Business School, l'offre des programmes Mastère Spécialisé est renouvelée en permanence, pour répondre aux compétences et aux besoins nouveaux recherchés par les entreprises. A Casablanca, 3 spécialisations sont proposées, à savoir "Ingénierie Financière", "Transformation Digitale, Marketing & Stratégie" et "Entrepreneuriat & Management de l'Innovation".

En effet, avec une évolution constante des exigences réglementaires dans les banques et une économie qui ne cesse de se complexifier, les métiers de l'ingénierie financière deviennent primordiaux pour les banques et les entreprises.

Pour le mastère "Transformation Digitale, Marketing & Stratégie", il a pour ambition de couvrir la transformation digitale touchant à l'ensemble de la chaine de valeur. Il a été conçu en se basant sur les métiers du digital les plus demandés par les entreprises pour développer les compétences qui en découlent.

S'agissant du troisième mastère "Entrepreneuriat & Management de l'Innovation", l'entrepreneuriat fait partie des axes stratégiques d'Emlyon Business School qui encourage les initiatives en fournissant les moyens nécessaires à ses apprenants (fonds, réseaux professionnels et incubateur). Ainsi, ce MS leur apporte confiance et savoir-faire dans le développement entrepreneurial et de l'innovation.

Explorez d'autres modèles économiques avec les learning trips

Emlyon Business School offre l'opportunité aux étudiants de découvrir les styles de management d'autres pays et d'explorer les facteurs contextuels.

Cette immersion dans un autre pays, culture et modèle économique, permet d'élargir ses horizons, d'avoir une vision plus globale, de rencontrer d'autres acteurs internationaux et de bénéficier des réseaux et experts sur place. Au programme, des visites professionnelles d'entreprise, des cours et conférences dans les universités partenaires, des rencontres et visites culturelles ainsi que des moments de convivialité avec les diplômés d'Emlyon.

Chaque destination est spécifique au MS choisi. Une immersion unique pour les apprenants du MS Entrepreneuriat pour découvrir en quoi et pourquoi Boston est un lieu privilégié pour innover et créer de la valeur, alors que pour les apprenants en MS Ingénierie Financière et MS Transformation Digitale profiteront d'une immersion en Asie pour développer une vision plus globale de l'environnement économique asiatique à la pointe de la technologie qui domine le marché du high-tech et de l'innovation.

Les visites d'entreprises et les cours dans les universités partenaires offrent la possibilité d'explorer d'autres modèles commerciaux et d'élargir sa vision du commerce mondial dans différentes cultures.

Pas une dépense, un investissement : "Accélérateur de carrière"

Les programmes Mastère spécialisé sont de vrais accélérateurs de carrière. Changement de métier, meilleurs postes, meilleurs salaires ou encore une ouverture sur l'international, Ils répondent aux besoins des entreprises en termes de qualification et d'excellence de profil.

Le budget pour une formation de type Mastère Spécialisé se situe généralement entre 10.000 et 20.000 Euro. En optant pour un MS, le retour sur investissement est mesurable non seulement en termes de salaire mais également en "possibilités ouvertes". Pour un jeune diplômé ou un professionnel expérimenté, le MS est une opportunité d'acquérir une spécialisation ou une double compétence qui sera valorisée sur le marché du travail.

Il offre aux jeunes diplômés la possibilité de développer des compétences complémentaires à leur formation de base pour faciliter l'entrée dans le monde professionnel, et accélérer son début de carrière. Pour le salarié expérimenté, il peut être l'occasion de formaliser ses compétences acquises, ou développer une expertise dans un domaine précis pour une évolution de carrière.

Les apprenants sont également intégrés au réseau des alumni de l'école qui représente un atout important pour leur insertion et développement de réseau professionnel. Du côté des responsables RH (ressources humaines) et recruteurs, il n'y a pas de doute, le Mastère Spécialisé fait la différence sur un CV. Ils apprécient les profils hybrides à forte valeur ajoutée. Les entreprises ont de moins en moins de temps à accorder à la formation des nouveaux entrants, plus le profil colle aux besoins de l'entreprise, plus il a de chances d'être recruté.

Comment intégrer un programme Mastère Spécialisé ?

Pour pourvoir intégrer un MS, il faut avoir un Bac+5 ou un Bac+4 avec un minimum de 3 ans d'expérience professionnelle. Il faut candidater en ligne sur https://casablanca.em- lyon.ac.ma/ pour pouvoir passer le concours d'admission (épreuves écrites et entretien oral devant un jury). La décision du jury d'admission pour intégrer le programme choisi est reçue par la suite, par le candidat.