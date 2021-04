Cameroun: « Nous devons tous avoir des comportements responsables »

interview

Dr Huguette Nguele Meke, directeur de l'Hôpital régional de Bertoua.

La divergence des résultats des tests pratiqués fait parfois peser, de la part des usagers, un regard suspicieux sur l'Hôpital régional et des formations sanitaires en général. Qu'est-ce qui explique cette situation ?

L'Hôpital régional de Bertoua, qui est l'hôpital de référence dans la région de l'Est, abrite le Centre de prise en charge des maladies infectieuses, à potentiel épidémique telle que le Covid-19. Nous sommes donc à la disposition de tous, tant pour la pratique des tests de dépistage que pour la prise en charge des cas et la prévention. Nous disposons de deux types de tests pratiqués. Le test de diagnostic rapide (TDR) qui se fait également dans les autres formations sanitaires agréées et le test par PCR qui ne se fait à l'Est qu'à l'Hôpital régional. Le TDR peut malheureusement s'avérer négatif, même pour un patient qui a les symptômes du Covid-19. Devant un TDR négatif malgré les symptômes, il est important que le personnel prenne conscience de la situation et sensibilise le patient sur la nécessité de faire alors un test par PCR.

Ceci n'est en général pas fait et le patient est pris en charge pendant trois à quatre jours dans cette formation sanitaire, jusqu'à la survenue de complications où il est finalement référé chez nous. Une fois ici, et devant cette symptomatologie évocatrice de Covid-19, la PCR est faite et le résultat obtenu est positif. L'entourage du patient crie alors à la manipulation. C'est terrible d'imaginer cela. Je vais insister et redire ici que ce virus continue de faire des dégâts dans nos familles. Nous devons tous avoir des comportements responsables. En plus du respect des mesures barrières édictées, il est important de se rendre à temps à l'hôpital, avant le stade des complications, afin de bénéficier d'une bonne prise en charge. L'État a mis des moyens pour que cette prise en charge soit gratuite dans nos formations sanitaires, depuis le test jusqu'au traitement pour les cas positifs.

Qu'est-ce qui explique le temps jugé long par d'aucuns entre le test et la délivrance des résultats ?

Le résultat du TDR est immédiat. Pour ce qui est du temps mis pour le rendu des résultats, il faut savoir qu'il y a plusieurs phases entre le prélèvement et la pratique au laboratoire. Normalement les résultats du PCR se donnent chez nous dans les 24 heures. Nous avons constaté pour le regretter que l'information n'est pas toujours bien donnée quant au circuit à suivre par les usagers pour rentrer en possession de leurs résultats. Nous sommes en train de remettre de l'ordre dans ces procédures.

Cependant, plusieurs incidents ont été relevés à l'Hôpital régional...

Comme je l'expliquais, il y a beaucoup de rumeurs qui font que lorsque les usagers arrivent, ils ont déjà des idées préconçues et sont remontés contre le personnel de santé. Nous sommes parfois surpris par la tournure des événements. Lorsque les patients traînent au quartier et arrivent avec des complications liées à la maladie, nous nous battons alors pour eux, car il s'agit bien de vies humaines. Malheureusement, parfois la situation est catastrophique pour certains qui présentent alors des complications graves avec une atteinte multi viscérale. Nous faisons de notre mieux pour apporter des soins nécessaires. Et si le patient décède, la famille dans certains cas nous tient pour responsable et on entend toute sorte d'histoire.

Nous déplorons beaucoup de cas d'agression contre le personnel médical et c'est regrettable. Le personnel se donne au péril de sa vie. Devant le décès d'un proche, il y a certes, de l'émotion, mais rien n'explique la violence contre le personnel de santé. Nous sommes dans la logique de tolérance zéro envers toute agression. Lorsque les usagers ne sont pas satisfaits, dans toute structure il y a une hiérarchie. Si vous n'êtes pas satisfait, plaignez-vous et des dispositions seront prises. Si un personnel a eu un comportement malencontreux, il sera sanctionné. Nous avons assez toléré cet état de chose. Actuellement, nous avons beaucoup de procédures en cours. Nous portons plainte. Tout le monde a des droits. Le personnel de santé également. Certains pensent que le personnel de santé n'a que des devoirs.