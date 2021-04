Cameroun-Union européenne - Le nouvel ambassadeur est là

Philippe Van Damme a présenté les copies figurées de ses lettres de créance, hier au ministre des Relations extérieures.

Plus de deux heures de temps pour leur premier tête-à-tête. Sûrement pour planter le décor du séjour diplomatique du nouvel ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, et définir les axes prioritaires devant articuler la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne (UE), pour les jours à venir. Hier, le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella, a reçu, Philippe Van Damme, venu lui présenter les copies figurées de ses lettres de créance.

En étroite collaboration avec les autres missions diplomatiques des Etats membres de l'Union européenne accréditées au Cameroun, le nouvel ambassadeur, chef de la délégation est mandaté pour assurer la représentation de l'Union européenne auprès de la République du Cameroun. A cet effet, il veillera, entre autres, à la promotion et à la défense des valeurs et intérêts de l'UE, tout comme il veillera au suivi des relations bilatérales dans les domaines des relations politiques, économiques, commerciales et de coopération. Le suivi des politiques de l'Union européenne dans tous les secteurs, ainsi que la gestion des programmes et projets de l'aide extérieure de la Commission européenne sont également inscrits dans son agenda.

Avant son arrivée à Yaoundé où il a remplacé Hans Peter Schadek, Philippe Van Damme, a occupé les mêmes fonctions au Zimbabwe de 2014 à 2018, et en Guinée de 2010 à 2014. Il aura été chef de la coopération, de la délégation de l'Union européenne au Niger entre 2009 et 2010 ; conseiller économique, chargé d'Affaires par intérim de la délégation de l'UE au Togo, entre 1998 et 2002. C'est donc un diplomate chevronné et fin connaisseur des questions diplomatiques entre l'Afrique et l'UE qui devra œuvrer à la densification et au rayonnement de cette coopération multilatérale qui s'installe en terre camerounaise. Né en 1959 à Brugge en Belgique, Philippe Van Damme est titulaire d'une Maîtrise en sciences économiques, option Economie internationale et de développement. Diplôme obtenu à l'Université catholique de Louvain en Belgique. En plus du néerlandais, sa langue maternelle, il parle français et anglais.