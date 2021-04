Cameroun: Mixed Martial ARTs - Un triomphe pour Francis Ngannou

Le champion poids-lourds est arrivé hier au Cameroun pour présenter sa ceinture.

Douala, 26 avril 2021. Il est 17h et des poussières à la sortie des services du gouverneur de la région du Littoral à Bonanjo. La foule massée à l'extérieur de l'enceinte, drapeaux du Cameroun en main pour certains, pousse des cris de joie et de fierté. Francis Ngannou, debout à l'arrière d'un pick-up gardé par les forces de maintien de l'ordre, vient de lever haut sa ceinture de champion des poids-lourds de l'Ultimate Fighting Championship (UFC) en arts martiaux mixtes (MMA pour Mixed Martial Arts en anglais). Un titre remporté le 28 mars dernier à Las Vegas aux Etats-Unis, face à l'Américain Stipe Miocic.

Un titre que le champion a présenté lors d'une cérémonie solennelle présidée par Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, gouverneur du Littoral. Une cérémonie au cours de laquelle l'hymne national du Cameroun a été particulièrement applaudi. Et pour Francis « The Predator » Ngannou, l'instant était important : « Ça fait un mois que j'attends impatiemment ce moment. C'est un honneur d'être devant les Camerounais. Il y a trois ans, j'avais fait la promesse de remporter cette ceinture. J'ai réussi et c'est grâce à vos encouragements quotidiens que cela a été possible. » Il a par ailleurs remercié l'opérateur de téléphonie mobile dont il est l'un des ambassadeurs, pour l'accompagnement qui lui a permis d'organiser ce retour triomphal au pays natal. M. Ngannou a également rappelé à ses compatriotes que son caractère est commun à tous les fils de cette terre : « Nous sommes une force indomptable. Nous sommes une force redoutable. »

Cette force a d'ailleurs été louée par Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, qui a tenu à féliciter « cette étoile brillante », « un exemple palpable d'un Camerounais qui sait se battre contre vents et marées. Un Camerounais qui a traversé les étapes les plus difficiles de la vie et qui croyant en lui-même, s'est hissé au firmament sportif mondial. » Le gouverneur a également adressé des remerciements à la maman de Francis Ngannou : « Merci pour cette providence. Dieu a voulu que vos entrailles nous sonnent un Moise sportif. » Le patron de la région a en outre assuré au champion qu'il sera toujours le bienvenu à Douala et que le pays devra toujours compter sur lui. Dans la même veine, le directeur général de MTN Cameroun, Stephen Blewett, a dit toute la fierté de sa compagnie à être associé à un champion d'une telle dimension et a souhaité que d'autres Camerounais reviennent célébrer leurs victoires avec leur pays.

Après la cérémonie, est venu le temps de la communion avec les compatriotes dans les artères de la ville de Douala, notamment rond-point Deido, Feu rouge Bessengue, Ecole publique Deido, Ndokoti, etc.