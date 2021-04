Cameroun: Région de l'Est - La sécurité règne

Le constat a été fait par le général de corps d'armée, René Claude Meka, chef d'état-major des armées, en visite opérationnelle la semaine dernière.

Le général de corps d'armée, René Claude Meka, chef d'état-major des armées (Cema) a effectué du 20 au 23 avril dernier, une mission de contrôle opérationnel dans la région de l'Est. Après une séance de travail avec le gouverneur, Grégoire Mvongo, le CEMA a également tenu des réunions avec les principaux responsables des forces de défense, à Bertoua et à Garoua-Boulai, ville frontalière avec la République centrafricaine. Des points de situation qui ont été faits, il ressort que la situation sécuritaire dans la région est sous contrôle. «Par rapport à ce qu'il m'a été donné de constater lorsque je suis venu ici lors du mois de janvier, la situation actuelle dans la région de l'Est est bien meilleure. En effet, de gros nuages s'étaient accumulés au-dessus de la Centrafrique. Heureusement que la situation a été vite maîtrisée», déclare le général René Claude Meka.

«Je peux donc dire qu'actuellement, la situation est sous contrôle. C'est la réalité. Il y a beaucoup moins d'insécurité. Ça ne veut pas dire que ceux qui veulent faire du grabuge ont renoncé à leur projet. Ça veut tout simplement dire que maintenant entre le Cameroun et la RCA ça passe. A l'intérieur on peut circuler. Il y a beaucoup moins de remue-ménage. Il faudrait tout simplement qu'on consolide cette tendance. C'est pour cela que je suis venu prendre connaissance de la situation sur place et recadrer dans la mesure où cela est nécessaire», ajoute le chef d'état-major des armées. Durant la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021, la RCA a connu un regain de tensions socio-politiques et sécuritaires, qui ont notamment entraîné un afflux de réfugiés vers le Cameroun. Aussi, les autorités militaires locales ont-elles dû renforcer le dispositif sécuritaire, notamment le long de la frontière commune entre les deux pays.