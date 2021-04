Sénégal: Chiffre d'affaires dans l'industrie - Progression de 23,7% au quatrième trimestre 2020

Le chiffre d'affaires dans l'industrie a progressé de 23,7% au quatrième trimestre 2020, comparativement à celui de la même période de 2019. L'information est de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans sa « Note sur les évolutions économiques récentes » (Neer).

Selon l'Ansd, cette évolution fait suite à la hausse du chiffre d'affaires dans la quasi-totalité des sous-secteurs en l'occurrence les industries extractives, manufacturières, environnementales et de production d'électricité gaz et eau. Sur les quatre trimestres de 2020, le chiffre d'affaires s'est aussi rehaussé (+8,0%) relativement à celui de la période correspondante en 2019.

Au quatrième trimestre 2020, les ventes de produits manufacturiers ont progressé de 18,5% en variation annuelle. Cette évolution est attribuable principalement à la performance notée dans la vente de produits agroalimentaires, de matériaux minéraux ainsi que des produits du « raffinage et de la cokéfaction ». Toutefois, cet accroissement des ventes des produits manufacturiers a été limitée notamment par la baisse du chiffre d'affaires du « cuir travaillé et article de voyage et chaussure » (-99,0%) et du « papier et carton, travaux d'impression et reproduction d'enregistrements» (-12,0%).

Le relèvement du chiffre d'affaires des produits agroalimentaires est consécutif à l'augmentation des ventes de produits laitiers et de glace, de poissons, crustacés et mollusques transformés et conservés.

S'agissant du redressement du chiffre d'affaires du raffinage et de la cokéfaction (+11,3%), il est en liaison avec la hausse des ventes d'hydrocarbures notamment l'essence et le gasoil. Quant à l'accroissement du chiffre d'affaires des matériaux minéraux, il est dû à la hausse des ventes de ciment. La diminution du chiffre d'affaires du « cuir travaillé et article de voyage et chaussure » est en relation avec la chute des ventes de peaux d'ovins et de caprins.

Par ailleurs, la régression des ventes de sac en papiers explique la baisse du chiffre d'affaires du « papier et carton, travaux d'impression et reproduction d'enregistrements ». Sur l'année 2020, les ventes de produits manufacturiers se sont relevées de 3,5% comparativement à celles de 2019. De même, sur l'année 2020, le chiffre d'affaires des industries extractives s'est redressé de 11,0% comparativement à celui de 2019.

Au quatrième 2020, le chiffre d'affaires des industries environnementales s'est rehaussé de 77,1% en relation avec la hausse du chiffre d'affaires de l'activité de collecte, de traitement et d'élimination des déchets (+76,7%).

Sur l'année 2020, le chiffre d'affaires des industries environnementales s'est également accru (+30,1%) comparativement à celui de 2019. Le chiffre d'affaires des industries de production d'électricité, gaz et eau s'est amélioré de 11,4% au quatrième trimestre 2020 comparé à celui du même trimestre de 2019.

En variation annuelle, le chiffre d'affaires de l'égrenage de coton s'est relevé en liaison avec la hausse des ventes de coton. Sur l'année 2020, le chiffre d'affaires de l'égrenage de coton s'est également rehaussé (+3,0%) en comparaison avec celui de 2019.