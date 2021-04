Cameroun: Assainissement urbain - Les caniveaux en cure de propreté

La communauté urbaine de Douala vient de lancer la première phase de l'opération de leur curage sur certaines artères de la ville.

Depuis près d'une semaine, les caniveaux sont curés dans diverses artères de Douala. Mottes de boue, bouteilles et autres détritus sont extraits chaque jour de ce chantier, notamment au boulevard Leclerc - qui longe l'ancienne direction générale au carrefour du marché Sandaga -, au boulevard de la Liberté, sur les rues Mermoz et King Akwa... Sur ces différents sites, les employés de la société en charge des travaux sont déployés. Pendant que certains retirent bouteilles en verre ou plastique, caillasse, cartons, papiers etc. des caniveaux, d'autres, armés de baramines et de pelles, suivent la tractopelle qui soulève les morceaux de dalles recouvrant les caniveaux et les remettent en place après le passage de l'engin. Un travail qui demande endurance, patience, doigté.

Pour Merlin Nankeng, conducteur des travaux entre l'ancienne direction générale des douanes et le marché Sandaga, « les travaux sur tous les sites retenus consistent à baliser le linéaire à curer pour éviter accidents et embouteillages. Le curage des caniveaux de moins de 50 cm se fait à la main, et celui de ceux de plus de 50 cm par tractopelle. Une fois les déchets enlevés, nous nous donnons 24 heures pour leur enlèvement pour ne pas contrarier la fluidité de la circulation sur les axes en chantier ».

L'homme ajoute que les travaux jusque-là « se déroulent normalement, même si quelques fois nous faisons face à de mauvaises surprises quand nous découvrons que certains, notamment du côté de King Akwa, laissent le contenu de leurs fosses septiques s'écouler dans les caniveaux ».

Ces travaux visent à favoriser l'écoulement rapide des eaux et éviter les inondations. Déjà, les premiers bienfaits de cette opération se font sentir. On note un bon écoulement des eaux à partir du marché Sandaga vers le boulevard Leclerc. Constat vérifiable sur les autres chantiers. Or, il y a quelques jours encore, des eaux sortant des caniveaux traversaient la chaussée çà et là.

« Je suis content. Depuis que les travaux ont commencé, l'eau ne traverse plus la route. Ce qui gênait notre activité et nous faisait perdre de la clientèle », indique un vendeur de gambas installé en contrebas du marché Sandaga. D'autres usagers, tout en affichant leur satisfaction, croisent les doigts et préfèrent attendre les grandes pluies, pour juger de la qualité des travaux. Avec sans doute, dans un coin de leur mémoire, les graves inondations survenues dans la ville en août 2020.