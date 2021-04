Cameroun: Usagers-Eneo - Hautes tensions

Les abonnés se plaignent de la surfacturation et autres abus. L'entreprise pointe du doigt l'incivisme des consommateurs. Le régulateur lui, entend bien donner de la voix.

C'est un échange de correspondances capté par les réseaux sociaux ces derniers jours entre l'Agence de régulation du secteur de l'électricité (Arsel) et Energy of Cameroon (Eneo), distributeur de l'électricité qui remet au goût du jour la relation difficile entre Eneo et ses abonnés. Tout est parti de la mise en demeure du directeur général d'Arsel, Jean Pascal Nkou, adressée au directeur général d'Eneo en date du 13 avril 2021. Dans cette correspondance, le DG d'Arsel relève les nombreux manquements et dérives observés dans les activités menées par Eneo pour se faire justice.

Notamment des opérations de lutte contre les pertes non techniques par les personnes non autorisées, la suspension de la fourniture d'énergie électrique aux clients soupçonnés de fraudes, etc. Ce, en violation du règlement de service de distribution publique d'électricité. Réagissant à cette mise en demeure, le DG d'Eneo a, à son tour adressé, une lettre au régulateur le 21 avril dernier. Eric Mansuy, après avoir pris acte, a réaffirmé sa disponibilité à œuvrer avec Arsel dans la recherche des solutions pérennes aux problèmes des consommateurs. Si ces récriminations ont été mises sous les feux des projecteurs, il faut dire qu'au quotidien, la relation entre Eneo et ses abonnés n'est pas toujours au beau fixe. Chacun a ses griefs envers l'autre partie.

Plaintes des abonnés : des motifs à la pelle

Serge Malraux Ibouan, avait prévu de passer du bon temps il y a deux semaines chez son collègue Isaac Beta, tous deux agents de maîtrise dans une entreprise de la place. Une fois chez Isaac Beta, il a surpris ce dernier dans un monologue ininterrompu, tenant entre ses mains la dernière facture qu'il venait de recevoir du distributeur d'énergie électrique, Eneo. « C'est inconcevable ! Une facture de 100.000 F alors que je passe à peine une semaine chez moi ? », s'est-il exclamé, rapporte Serge Malraux Ibouan. Lequel poursuit en expliquant qu'il a dû, au bout de deux heures, persuader son collègue de cesser de se faire la bile et de saisir Eneo à travers une requête. André Kouam, lui, habite le quartier Kondengui à Yaoundé. Il dit avoir littéralement perdu le sommeil il y a deux mois, après qu'il a reçu la visite des agents d'Eneo à son domicile. Après examen de ses installations, ces derniers ont conclu à l'existence d'une ligne parallèle en plus de celle reconnue par l'entreprise en charge de la distribution de l'électricité au Cameroun. C'est ainsi qu'une facture en régularisation de 112.000 F lui a été adressée. Ce n'est qu'après avoir introduit une requête auprès d'Eneo qu'une contre-expertise a débouché sur la réduction de ladite facture à 56.000 F.

A côté de ces faits, d'autres reproches existent : non distribution des factures, non prise en compte des factures réglées en ligne, longs délais pour les abonnements et autres branchements, coupures intempestives, longs délais pour la gestion des requêtes, etc.

Eneo : l'incivisme des clients pointé du doigt

Dans la relation d'Eneo avec ses clients, ces derniers ne sont pas toujours exempts de tout reproche. Les griefs de l'entreprise portent très souvent sur l'incivisme des consommateurs. Il y a par exemple, les branchements frauduleux sur les câbles d'Eneo, dans le but de ne pas débourser le moindre franc lorsque vient le moment de régler sa facture. Certains quartiers estudiantins tels que Bonamoussadi à Yaoundé occupent le top du classement dans cette pratique. Outre ces faits, il existe également des distributeurs officieux d'énergie électrique. Ceux-ci, encore appelés « Song-Loulou » dans les quartiers, s'adonnent à cœur joie à la distribution de l'énergie aux voisins, contre forte rétribution, toutes les fins du mois.

Et parfois, avec la complicité des agents d'Eneo résidant dans ces quartiers. Sauf que, pour ces derniers, Eneo s'est toujours montré sans pitié, en envoyant ces « trafiquants » derrière les barreaux. Un autre phénomène a fait son apparition il y a peu : le vol des équipements tels que les câbles et les isolateurs. Du fait de ces multiples fraudes, les pertes du secteur entier se chiffrent à près de 60 milliards de F par an, selon la direction de la communication d'Eneo.

Le régulateur : calmer les tensions

Face à ces plaintes en provenance à la fois des consommateurs que du distributeur Eneo, l'Arsel, en sa qualité de gendarme du secteur, entend bien donner de la voix. Si les cas portés à l'attention du régulateur ont souvent trouvé de solutions, d'autres plaignants, par contre, pestent et persiflent quelques fois, parce qu'ils attendent toujours des décisions d'Arsel. C'est le cas du sieur Miafo, autre client d'Eneo résidant au quartier Eleveur à Yaoundé. Il s'est également vu coller une facture 203.248 F pour ligne parallèle. « Il y a quelques semaines, les agents d'Eneo ont constaté que mes locataires avaient pris un autre branchement. Ils ont donc conclu qu'il y avait une ligne parallèle. J'ai saisi Arsel à ce sujet et j'attends toujours leur réaction », martèle-t-il.

Toutefois, le régulateur garde un œil sur tous ces dossiers. C'est ainsi qu'il y a peu, l'Arsel a demandé à Eneo de mettre un bémol dans ses actions de débranchement des clients suspectés de fraudes, le temps que le contentieux porté à son niveau soit vidé.