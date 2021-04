Cameroun: Enseignement supérieur - De l'expérience au diplôme

Un séminaire de formation des conseillers organisé par le Minesup hier à Yaoundé s'intéresse à la validation des acquis comme canal d'obtention d'un parchemin.

Le dispositif de Validation des acquis d'expérience (VAE) annoncé au mois de décembre 2020 prend corps dans l'Enseignement supérieur. Avec l'accompagnement de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), le ministère de l'Enseignement supérieur (Minesup) organise depuis hier un séminaire de trois jours visant à former des conseillers VAE et à partager l'expérience des autres pays de la Francophonie dont le processus est déjà en marche. C'est dans ce sens que deux experts sénégalais ont été sollicités dans le cadre de cette formation.

En ouvrant les travaux hier à l'amphi 125 de l'Université protestante d'Afrique centrale au nom du Pr. Jacques Fame Ndongo, ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr. Wilfried Gabsa, secrétaire général du Minesup a rappelé l'importance du séminaire. Lequel se traduit en questionnement : Comment valoriser l'expérience acquise, traduite en compétences et la transformer en diplômes ?

En effet, la VAE est un droit individuel ouvert à toute personne sans condition de statut, de niveau de formation, d'âge ou de qualification permettant d'obtenir une certification professionnelle. Notamment un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle ou un diplôme. Il s'agit donc d'un acte officiel qui consiste à certifier au nom de l'autorité compétente qu'un individu a démontré par des moyens codifiés, connus et déterminés à l'avance, qu'il maîtrise les savoirs et les savoir-faire correspondant à tel diplôme ou à tel titre homologué ou attesté officiellement. « La VAE véhicule le message selon lequel la formation n'est plus l'unique voie pour acquérir une reconnaissance professionnelle, elle devient ainsi la quatrième voie de certification à côté de la formation initiale, de la formation continue et de l'apprentissage », a confié le Pr. Wilfried Gabsa

Outre la livraison des premiers conseillers VAE, il est question pour la quarantaine de participants d'élaborer les outils techniques de la VAE, tels que les référentiels de compétences, le cadre national de certification et de qualification professionnelle, le référentiel des métiers et, de manière générale, un cadre législatif et réglementaire adéquat.