Afrique: CAN Cameroun 2021 - Les jurys artistiques au travail

Le ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi a installé hier à Yaoundé les commissions de l'hymne officiel et de la mascotte officielle de la compétition.

Une fois installés par le ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, dans l'après-midi d'hier, lundi 26 avril 2021, les membres des jurys et des secrétariats techniques des concours artistiques de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), Cameroun 2021 ont aussitôt commencé le travail. C'est ainsi que la commission de l'hymne officiel s'est réunie dans la salle VIP du Palais polyvalent des sports de Yaoundé ; et celle de la mascotte officielle a occupé la salle de presse de ladite infrastructure sportive. Quelques minutes avant ces séances de travail, les présidents desdites commissions ont reçu les documents de travail que sont notamment les offres proposées par les différents postulants. Il s'agissait du Pr. Jean Tabi Manga pour la mascotte pour laquele 35 projets ont été déposés et du Pr. Charles Binam Bikoi pour l'hymne, qui a reçu 100 propositions.

Des offres qui ont été déposées à la direction du tournoi, dans les délégations régionales et départementales du ministère des Sports et de l'Education physique. Les membres du jury de la mascotte ont cinq jours pour rendre leur copie. Ceux du jury de l'hymne disposent du double de jours, soit 10. Dans son discours d'installation de la quarantaine de membres (20 pour chaque concours artistique), le ministre Narcisse Mouelle Kombi, qui est également le président du Comité local d'organisation de la CAN 2021, a rappelé que « cette étape constitue un moment important comme moyen de recherche d'indentification et de visibilité de la CAN 2021 ». Tout en émettant le vœu que ces œuvres soient des chefs d'œuvre au regard de la qualité et de la compétence des membres de ces principaux jurys. Car, les résultats devraient être à la hauteur de leurs expertises avérées.

A l'issue de ces dépouillements, trois offres de mascotte officielle et cinq propositions d'hymne seront retenues. Toutefois, le modèle de sélection finale n'a pas encore été arrêté. Il est probable que l'avis du public soit requis selon les orientations qui seront indiquées le moment venu. Dans les prochaines semaines, le Cameroun connaîtra en tout cas l'hymne et la mascotte officiels de la CAN Cameroun 2021. Surtout que ces éléments d'identification de la compétition doivent être visibles le 25 juin prochain, lors de la cérémonie de tirage au sort à Yaoundé. La prochaine CAN se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022.