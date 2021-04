Congo-Kinshasa: Allez-y les warriors !

Acta est fabula. La complicité du lundi entre les warriors et les élus nationaux doit être un nouveau départ pour le salut du peuple.

Le Front Commun pour le Congo a même donné sa bénédiction, pourvu que les urgences urgentes soient résolues pour la bonne marche du pays. Les warriors devront se rappeler à chaque fois de leur origine et des circonstances dans lesquelles ils ont été envoyés au Front. «Le peuple d'abord» est la cause pour laquelle l'équipe Sama Lukonde a vu le jour. Et donc, ce peuple n'a plus besoin des discours creux de justification derrière lesquels se cachent l'incompétence et la mauvaise foi.

Après deux ans de tâtonnement, le seul alibi du non décollage de la RDC selon les promesses de Fatshi Béton reste «le FCC bloquait». Mais, maintenant que le FCC a aussi compris l'urgence de laisser aller les warriors, quel autre argument pourrait convaincre le peuple ? En tout cas, le temps n'est plus à perdre. Chacun des warriors devra comprendre sa mission et ce qu'il doit réellement faire. Le tout est cette fois-ci question de confiance et il ne faudrait pas en abuser pendant que les congolais vivent dans la précarité. Allez-y les warriors ! Les défis à relever sont énormes. Fatshi Béton a même plaidé pour l'investiture urgente du gouvernement pour enfin éradiquer urgemment l'insécurité à l'Est du pays. Et maintenant que le gouvernement est investi, le peuple reste observateur avec son thermomètre.

Le vrai «kisalu me banda», c'est maintenant ou jamais. Le peuple n'a pas besoin des diseurs, mais des faiseurs. Déjà, le chef des warriors a déclaré en pleine séance de son audition que le Chef de l'Etat a décidé de placer la RDC sur la voie d'un changement courageux de cap et de direction ce, à la suite des nombreux blocages d'ordre politique et institutionnel intervenus au cours de deux dernières années. Le FCC n'est plus dans le jeu. Quoi faire pour justifier les discours de Félix Tshisekedi du 6 et 14 Décembre alors qu'il annonçait la rupture de son alliance avec Joseph Kabila au profit de la création de l'USN,

Halte au détournement des deniers publics dans l'équipe de guerriers, qui d'ailleurs est sacrée. Se permettre de commettre un sacrilège dans le navire USN déjà en marche, conduirait à une descente aux enfers.

Les jeunes Ministres ont, quant à eux, l'occasion de prouver de quoi ils sont capables en évitant de toucher aux biens sacrés de l'Etat. Contrairement, l'on donnerait tort à Pierre Corneille qui disait dans le Cid, comme pour tromper la vigilance des humains : " aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années".

Plus question d'excuses à ce stade. Le peuple peut à ce moment, croiser ses doigts pour voir ses conditions de vie s'améliorer. En bref, "Le peuple d'abord"...