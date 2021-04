Congo-Brazzaville: Littérature - Les écrivains échangent autour du livre à Dolisie

La célébration tournante de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur a eu lieu le 23 avril à Dolisie en présence de Baron Bozok Touazok, préfet du département du Niari, et de plusieurs écrivains.

« Je lis, je rencontre les hommes, je m'épanouis », tel a été le thème de ces retrouvailles littéraires initiées par la direction départementale du livre et de la lecture publique du Niari avec le soutien du Salon littéraire Jean-Baptiste Tati- Loutard et le Pen Centre Congo.

De nombreux écrivains de Brazzaville, Nkayi, et Pointe-Noire ont pris part à cette activité. Il s'agit de Hugues Eta, Remy Mongo Etsion, Florent Sogni Nzaou, Alphonse Chardin N'kala, Didier Ongali Lembili, Xavier Dianga, Guy Boumbou, Clotaire Ouelo, Jerôme Nzoussi, Maurice Loubouakou. Tous animés par le désir et l'envie de partager leur amour pour le livre et la lecture.

« En faisant l'état de la situation du livre et de la lecture dans le département du Niari, nous remarquons que le livre est mal connu du grand public. On note un désintéressement à la lecture aussi bien au niveau des jeunes en âge scolaire que des adultes. Les jeunes se désintéressent à la lecture au profit de la délinquance juvénile. Ce qui constitue un danger pour l'avenir du pays avec pour conséquence immédiate la baisse de niveau de l'enseignement », a regretté Ines Dolie Massa Ngami, directrice départementale du livre et de la lecture publique du Niari.

La lecture est nécessaire pour l'épanouissement intellectuel, a dit Baron Bozok Touazok, préfet du Niari. Pour lui, le livre est un important outil de diplomatie et qu'il constitue une valeur sûre pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel identitaire d'un peuple ou d'une nation.

Ainsi, depuis 1995, l'Unesco a institué cette journée afin de promouvoir la lecture auprès des jeunes et des groupes marginalisés, a rappelé Jean-Jacques Mboungou, directeur départemental du patrimoine et archives dans son intervention.

Plusieurs communications ont été faites au cours de cette activité. Alphonse Chardin N'kala, directeur départemental du livre et de la lecture publique de Pointe-Noire, a exposé sur le thème : Bref aperçu de l'histoire du livre, La problématique de l'édition au Congo : la relation éditeur, auteur et libraire par Maurice Loubouakou, directeur des Editions LMI, Présentation du Bureau Congolais des droits d'auteurs (BCDA) par M. Makosso, représentant du BCDA au Niari, Ecrire et/ou inscrire les arts par Remy Mongo Etsion, écrivain, artiste, peintre-sculpteur.

La partie artistique a été assurée par l'écrivain et conteur Didier Ongali Lembili qui a présenté un extrait de son conte « Mpiendo » tandis que la troupe de théâtre Les Dolisiens de l'école privée La Colombe de Tahiti a joué un extrait de la pièce La marmite de Koka Mbala de Guy Menga.

Signalons que l'après-midi a été consacré aux échanges avec les élèves des lycées Justin-Victor-Sathoud et Simon-Pierre-Kikhounga Ngoth sur le thème : "La lecture : Manque de pratique et conséquence chez les élèves", animé par l'écrivain Hugues Eta.