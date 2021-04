Congo-Brazzaville: Vie associative - SO4 Think-Tank adopte son programme d'activités

A l'issue de l'assemblée générale inaugurale tenue le 24 avril à son siège sis au 3e arrondissement Tié Tié à Pointe-Noire, l'association SO4 Think Tank a adopté son programme d'activités 2021. Les assises ont été dirigées par son président Alfred Charles Sockath.

Deux mois après l'assemblée générale constitutive qui a permis de valider les documents organiques de l'association, à savoir les statuts, le règlement intérieur et les documents annexes, l'assemblée générale inaugurale a adopté le programme d'activités de l'année en cours qui prévoit, entre autres, l'organisation tous les deux mois des conférences thématiques sur les questions diverses telles les sciences sociales et économiques, le secteur énergétique et le secteur des nouvelles technologies...

La valorisation du gaz congolais: les perspectives et les solutions, quelle formation technique pour l'élite de demain et quels moyens d'accompagnement ; Sortie du tout pétrole : Nos propositions pour le Congo; Mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale : quelles perspectives, opportunités avenir pour le Congo : nos forces et nos faiblesses, sont les différentes thématiques qui seront présentées d'ici la fin de l'année par les membres de S04 Think-Tank et aussi les différentes personnes ressources retenues. Ces thèmes feront ensuite l'objet de publication dans la presse ou mis en ligne par le biais des canaux modernes d'information et de communication. D'autres thèmes à présenter ultérieurement ont également été retenus. Ce sont : Place du Congo dans la recherche scientifique : axes de progrès ; Fiscalité congolaise actuelle : est-ce un frein ou un avantage pour le pays.

Au cours de cette assemblée générale, les membres ont fait le point sur les procédures engagées en vue de l'obtention du récépissé définitif d'immatriculation de l'association. «A ce jour, l'association S04 Think-Tank a une organisation légale. Sur le plan administratif, l'ensemble des diligences et les démarches nécessaires ont été effectuées et la délivrance de ce document nécessaire ne saurait tarder », a rassuré Francis Cardorelle, vice-président de S04 Think-Tank. L'assemblée générale a aussi évoqué les cotisations statutaires qui se poursuivent et a demandé à tous les autres membres qui, à ce jour, n'ont pas encore honoré leur engagement de le faire dans les meilleurs délais.

Association à but non lucratif régie par la loi de 1901, le Cercle de réflexion S04 Think-Tank est une plateforme d'échanges entre experts et sachants dans divers domaines des sciences techniques, des sciences sociales, des sciences économiques et financières, des sciences de la communication et des arts, des nouvelles technologies etc...