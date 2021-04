Congo-Brazzaville: Salon Osiane 2021 - La valorisation des compétences digitales au cœur de la cinquième édition

L'édition 2021 du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation (Osiane) s'est ouverte le 27 avril à Brazzaville, en présence du Premier ministre Clément Mouamba, des membres du gouvernement et des organismes partenaires.

Les jeunes startups, les chefs d'entreprises en transformation numérique, les experts et les parties prenantes du développement de l'innovation et du numérique de l'Afrique centrale sont à l'honneur. Cette cinquième édition du salon Osiane se tient du 27 au 30 avril en mode hybride (en présentiel et en virtuel), en raison de la crise sanitaire de Covid-19.

Pendant quatre jours, les intervenants vont plancher sur l'impact du digital sur les entreprises, l'accélération des sociétés basées dans la sous-région dans le processus de transformation numérique, tout en projetant l'avenir du numérique en République du Congo et dans la sous-région d'Afrique centrale.

Les participants évoqueront aussi les enjeux économiques en matière de transactions, de monnaie électronique, de financement de projets innovants, de sécurité physique et virtuelle des systèmes d'information et leur contenu qui influent sur notre existence et sur le développement de l'ensemble des systèmes économiques, sociaux et culturels.

Pour cette année, souligne la coordonnatrice de l'édition, Rose Marie Ovaga Ofa, l'accent est mis, d'un côté, sur la convergence des univers physiques et virtuels, de l'autre côté, les exigences du développement socioéconomique et la valorisation des compétences digitales. Trois espaces sont ouverts pour permettre aux startups africaines de pouvoir s'exprimer.

« Il est prévu des ateliers spécifiques, les débats de leaders et personnalités africains, l'exposition des inventions destinées à augmenter la visibilité des entreprises ou de leurs produits, afin de leur permettre d'aller à la conquête de nouveaux marchés au sein de la sous-région. Pour cela, trois espaces appropriés leur seront réservés : l'espace entreprises avec des stands ouverts au Palais des congrès ; l'espace startup sur e-Osiane et l'espace média », a laissé entendre Rose Marie Ovaga Ofa.

Pour le gouvernement congolais organisateur de l'évènement depuis son lancement en 2017, après cinq éditions, le salon Osiane est devenu une institution promotrice de l'économie numérique. « Le gouvernement a placé les technologies de l'information et de la communication au cœur de son programme de développement. (... ) S'adapter à cette nouvelle ère numérique et saisir les opportunités qui y sont associées s'avèrent d'une importance cruciale pour réussir le processus de développement dans lequel s'est engagé notre pays », a indiqué Léon Juste Ibombo, ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique.

À noter qu'un forum avec peering meeting et conférence de financement est prévu en marge de ce salon de l'innovation. Il s'agit des échanges entre régulateurs, opérateurs, gestionnaires d'internet et point d'échange, pour orienter les marchés nationaux et internationaux d'internet. Quant à la conférence de financement, une réunion entre les bailleurs, investisseurs et acteurs de l'écosystème numérique sera organisée à cette occasion pour mobiliser les fonds destinés aux projets structurants.

Une autre phase de l'évènement sera consacrée aux débats en table ronde, avec des panels stratégiques constitués d'experts de renommée internationale qui se concentreront sur « le numérique à l'ère de la distanciation, l'automatisation et la mobilité »; « le rôle des acteurs dans l'écosystème d'internet et l'innovation pour la responsabilité publique »; « le rapport de l'économie numérique à la Covid-19 »; « l'impulsion de la Fintech en Afrique centrale » ; « le nouveau espace d'échange continental et le défi de e-commerce »; « les identificateurs d'innovation technologique ».