Congo-Brazzaville: Lutte contre la Covid-19 - La société civile échange sur le financement

Le mini-dialogue de la société civile sur l'identification des besoins pour la lutte contre la covid -19 qui a commencé le 27 avril, dans la ville côtière, en présence de Maba Moukassa Mouellet Valerie, Loubassou Audrée Chantal respectivement présidente du comité de coordination nationale des projets financés par le Fonds mondial, représentante de la directrice départementale de la Santé de Pointe-Noire.

La rencontre qui s'achève ce 28 avril se fixe divers objectifs, notamment soumettre une requête de financement dont les priorités communautaires sont alignées à celles des actions menées par la commission nationale de la riposte à la covid-19 ; faire un état des lieux de la mise en œuvre des subventions covid précédemment allouées au pays et des progrès réalisés dans l'exécution de ces financements ; recenser les besoins et les préoccupations des populations-clés et les aligner aux orientations et priorités nationales de la riposte à la covid-19 dans le département de Pointe-Noire et la zone sud du pays ; identifier les besoins prioritaires du pays en matière de système communautaire ; identifier les besoins en assistance technique et les pourvoyeurs d'assistance technique.

Ouvrant les travaux de cette rencontre, Maba Moukassa Mouellet Valerie a rappelé que le Fonds mondial subventionne les pays qui répondent aux conditions requises, de manière à ce qu'ils puissent obtenir un impact plus marqué dans la lutte qu'ils mènent contre le sida, la tuberculose et le paludisme. C'est ainsi que le comité de coordination nationale des projets financés par le Fonds mondial a reçu, le 7 avril, une lettre d'allocation pour la République du Congo portant attribution d'un financement pour la riposte à la covid-19 (C19RM) en 2021. « Cet atelier dont nous lançons les travaux ce matin marque le début du processus d'élaboration d'une subvention nécessaire pour lutter contre la covid-19 qui devra parvenir au Fonds mondial sous forme d'une allocation hiérarchisée de base et d'une allocation au-delà de la somme de base», a-t-elle signifié.