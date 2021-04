Congo-Brazzaville: Mode et beauté - Une Congolaise sacrée « Reine africaine du luxe »

Yolande Motse Akanati, styliste, modéliste et parfumeuse congolaise, a été désignée « Reine africaine du luxe » le 15 avril dernier par la Vallée des métiers de beauté (VMB) au Togo. Cette distinction récompense son parcours et son talent au service du rayonnement du continent.

Avec des créations allant des vêtements mixtes, aux bijoux colorés, en passant par une marque de parfumerie, Yolande Motse Akanati a toujours eu du flair pour la beauté et l'élégance à l'africaine. Sa particularité est liée au fait qu'elle propose au public des articles qui respectent non seulement l'environnement, mais qui prônent l'identité et la valeur de l'Afrique en général et du Congo, en particulier. Designé de façon originale et chic, le raphia arrive en tête des tissus utilisés par la créatrice congolaise.

Née à Brazzaville et élevée en France pendant son adolescence, la créatrice congolaise, également peintre, s'est fait un nom sur la scène artistique de son pays natal, au début des années 1980. Dans son parcours, elle a participé à des événements internationaux de mode et a fait asseoir, peu à peu, une belle réputation pour la qualité de ses produits, alliant tradition et modernité. Un savoir-faire puisé non seulement sur le continent, mais également grâce au parrainage par des grands noms de la mode comme l'Espagnol Paco Rabanne et le regretté costumier américain Donald Cardwell.

En 2010, l'artiste congolaise met en place Motse Akanati Créations Boutique à Brazzaville. Dans la vision de partager son expérience avec la jeune génération, l'artiste lance en 2013 un institut de mode dans la capitale, permettant de livrer des cours de couture à la carte, design de mode, fabrication de bijoux et modelage. Pour la VMB, ses œuvres et sa renommée sur le plan national et international lui valent en partie cette reconnaissance. « C'est pour nous une manière de célébrer le parcours plus qu'élogieux de cette grande dame d'Afrique », a confié Eric Amétsipé, président de la VMB.

En paralèlle, ce titre vient une fois de plus conforter l'implication de la gent féminine à réaliser de grandes choses et à être en mesure d'influencer de grandes foules. Actuellement, Yolande Motse Akanati partage sa vie entre la France et la République du Congo, en investissant son temps dans les affaires et sa famille.

Créée en 2017 à Lomé, au Togo, la Vallée des Métiers de Beauté (VMB) est une résultante du Forum international Afrique et beauté (FIAB). Son objectif est de mettre en place des groupements devant permettre à l'Afrique de développer son propre cosmétique, valoriser les plantes et développer une approche multifactorielle sur la conception de produits cosmétologiques.