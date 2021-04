Ile Maurice: Avertissement de pluie torrentielle - Les VPM Husnoo et Dookun-Luchoomun annoncent des décisions clés

communiqué de presse

Le Vice-premier ministre, Ministre des Collectivités locales, de la Gestion des Catastrophes et des Risques, Dr Mohammad Anwar Husnoo a annoncé diverses décisions prises lors d'une réunion urgente avec le Premier Ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, concernant les mauvaises conditions météorologiques qui prévalent.

Il s'exprimait lors d'une allocution télévisée sur la Mauritius Broadcasting Corporation, aux côtés de la Vice-premier ministre, Ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, Mme Leela Devi Dookun-Luchoomun et du directeur du Mauritius Meteorological Services, M. Premchand Goolaup.

L'Acting Commanding Officer du Special Mobile Force (SMF), et Officer in Charge du National Emergency Operations Command (NEOC), le DCP Anil Kumar Dip, a aussi intervenu.

Les annonces faites par le VPM Husnoo sont :

- Le protocole sur les pluies torrentielles pour le secteur public a été activé et tous les fonctionnaires, à l'exception de ceux qui travaillent dans les services essentiels, ne seront pas tenus de se rendre au travail, demain 28 avril 2021.

- En ce qui concerne le secteur privé, Business Mauritius communiquera ses décisions concernant les opérations commerciales et les employés du secteur privé.

- Aucun transport public ne sera opérationnel demain.

La VPM Leela Devi Dookun-Luchoomun, a quant à elle, informé que tous les centres d'examens seront fermés demain et que tous les examens du SC et HSC qui devaient avoir lieu demain ont été annulés.

Ces décisions ont été prises pour assurer la sécurité des élèves afin qu'ils n'aient pas besoin de sortir vu les mauvaises conditions météorologiques, a-t-elle fait ressortir.

Elle a assuré que le MES a contacté Cambridge International, et qu'il a été convenu qu'une attention particulière sera accordée à ces étudiants pour les épreuves de demain et qu'ils pourront toujours se présenter aux examens pour les autres épreuves des matières concernées et pourront aussi obtenir les résultats finals pour leurs examens.

Elle a exhorté les étudiants à suivre les sources officielles d'information sur les médias pour rester informés des décisions du ministère pour jeudi et vendredi.

Quant à M. Premchand Goolaup, il a souligné qu'un avertissement de pluie torrentielle est en vigueur à Maurice, et qu'un bulletin a été émis à 16h30, aujourd'hui. Il a expliqué que les nuages actifs associés à la zone d'instabilité continuent à influencer le temps sur l'ile et que de fortes pluies continuent de s'abattre sur la partie sud et sur une partie du plateau central, s'approchant du critère de pluies torrentielles.

Les fortes pluies provoquent déjà des accumulations d'eau et des inondations à plusieurs endroits de ces parties de l'île, a-t-il observé.

DCP Dip a souligné que le NEOC opère au niveau 3 depuis ce matin et suit de près la situation.

Il a indiqué que la police, la SMF, la SSU, le NCG, entre autres, ont fait plusieurs interventions suite à des problèmes dans des zones inondées incluant des routes, des rivières et des ponts.

Il a affirmé que le pré-positionnement de ces équipes a permis des interventions rapides.

Autres annonces faites : les zones à risque, notamment Chitrakoot et Vallée Pitot, toutes deux sujettes aux glissements de terrain, sont étroitement surveillées et un plan d'action d'urgence a déjà été établi. De même, la situation à Rivière des Créoles et au Batelage sont suivis de près.

Il a exhorté ceux qui ont besoin d'assistance à contacter le NEOC qui fonctionne 24 heures sur 24.