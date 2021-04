Algérie: Covid-19 - Tebboune préside une réunion d'évaluation de la situation pandémique en Algérie

Alger — Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, mardi, une réunion d'évaluation de la situation pandémique en Algérie, durant laquelle il a donné une série d'instructions relatives, essentiellement, à l'impératif d'engager une enquête épidémiologique "urgente" sur les nouveaux variants, d'intensifier les campagnes de sensibilisation et de veiller au respect des gestes barrières, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, mardi 27 avril 2021, une réunion consacrée à l'évaluation de la situation pandémique en Algérie, en présence du Premier ministre et des ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des Affaires religieuses et des Wakfs, du Commerce, de la Communication, des Travaux publics et des Transports, de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et de l'Industrie pharmaceutique, ainsi que du Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière chargé de la réforme hospitalière, des responsables des organes sécuritaires et des membres du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus", précise le communiqué.

A l'entame de la réunion, le président de la République a donné la parole au Premier ministre pour présenter un exposé sur la situation pandémique en Algérie, avant de donner des les orientations suivantes:

- Les statistiques doivent être données avec précision à partir de chaque wilaya en tenant compte des foyers de contamination cité par cité et village par village, et ce, dans l'objectif de prendre des décisions fondées sur des chiffres précis et d'engager une enquête épidémiologique urgente sur les nouveaux variants en Algérie.

- Les campagnes de sensibilisation doivent être intensifiées à grande échelle et les mesures préventives respectées, à la lumière du relâchement enregistré. La sensibilisation devra englober tous les espaces et structures publiques, notamment les établissements éducatifs, les mosquées, les marchés, les commerces et les moyens de transport.

- Les contraventions doivent être dressées avec rigueur parallèlement à l'intensification du contrôle du respect des mesures préventives.

- La fermeture totale des frontières terrestres, maritimes et aériennes est maintenue et le niveau de vigilance hissé au quotidien.

Concernant le stock national des vaccins et la campagne de vaccination, le Président Tebboune a ordonné d'accélérer la cadence de vaccination au niveau national et de procéder immédiatement et sans délai à la mise en oeuvre du projet de fabrication du vaccin "Sputnik V".