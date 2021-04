Ile Maurice: Construction - Les prix des matériaux en hausse

Il coûte encore plus cher de construire aujourd'hui. Les prix de tous les matériaux de construction ont augmenté graduellement en un an. Des acteurs du secteur attribuent cette augmentation au manque de contrôle des prix mais aussi aux pénuries dans les pays exportateurs, au fret et au taux de change...

L'indice des prix de la construction pour février et mars 2021 est de 108,5. Cet indice, qui était à 105,2 en avril 2020, a donc maintenu sa tendance à la hausse, indique Statistics Mauritius. Plus précisément, en février, l'indice a connu une hausse de 0,6 % en raison de l'augmentation des prix du ciment de 0,2 %, des barres de fer de 7,7 %, de la menuiserie de 0,3 %, des installations sanitaires et électriques de 1,0 %. Toutefois, en mars, il est resté inchangé. Aucune variation de l'indice n'a été enregistrée, probablement en raison du second confinement depuis le 10 mars.

Revenons au début de l'année. L'indice des prix de la construction, qui était de 106,9 à la fin de décembre 2020, a grimpé de 0,9 % en janvier 2021, non seulement avec la hausse du coût de la main-d'œuvre de 1,7 %, des prix des barres de fer de 8,2 %, des installations sanitaires et électriques de 1,0 % mais aussi du carrelage et du granit de 0,3 %.

Depuis la reprise, explique Jayen Chellum, secrétaire général de l'ACIM, une hausse du prix du ciment et des fers de construction au niveau de la vente au détail est constatée. C'est la même chose pour les produits nécessaires aux finitions, comme le carrelage, vu la hausse du coût d'importation. Le manque de contrôle des prix fait que ceux-ci varient au niveau de certaines quincailleries. Il nous a fait parvenir une liste de prix de quelques matériaux. (Voir tableau)

De son côté, Mahen Gowreesoo, directeur de Samlo Koyenco Steel Co. Ltd, fait comprendre que le prix de la barre de fer continuera à augmenter avec le prix du fret et l'appréciation des devises étrangères. Entre novembre et décembre 2020, elle coûtait environ Rs 28 000 la tonne ; son prix se situe désormais entre Rs 38 000 et Rs 49 000 la tonne. «En Chine, en Inde ou dans d'autres pays, le secteur manufacturier ne marche plus comme avant. Beaucoup d'entreprises ne travaillent pas. Il faut chercher cinq entreprises pour remplir un ou deux conteneurs. Le prix des marchandises a connu une hausse. On peut dire que quelques fois la hausse des prix est de plus de 50 %.» De plus, il faut compter avec les retards des bateaux.

Pour Gérard Uckoor, vice-président de l'Association of Small Contractors, «ces hausses imprévues causent un désaccord avec le client. C'est aussi un problème en travaillant sur de gros projets. Parfois, nous devons prendre cette hausse sur nous. Ce qui engendre un manque à gagner». En cette période particulièrement difficile où le secteur tourne au ralenti, ce n'est pas évident, ajoute-t-il. Il fait aussi ressortir le manque de contrôle et d'avertissement de la hausse des prix des matériaux.