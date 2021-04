Togo: Gilchrist Olympio aux Togolais - "À 61 ans, tout comme un sénior, notre nation devrait pouvoir tirer beaucoup de leçons de son parcours et définir de nouveaux défis à relever"

Célébration du 27 avril 2021 : 61e anniversaire de l'indépendance du Togo

Message du Président National de l'UFC et Chef de File de l'Opposition (CFO) : Dr Gilchrist Sylvanus OLYMPIO

"De ce moment à jamais, affranchi de toute sujétion, de toute entrave, maître de ton destin, Togo, mon pays, te voilà libre enfin. Libre d'être toi-même de suivre tes idées et tes inclinations, de choisir selon ta raison et tes sentiments de décider d'après ta propre volonté."

Par ces paroles tirées du Discours de Proclamation de l'Indépendance, le premier Président du Togo indépendant : Sylvanus Epiphanio Kwami OLYMPIO avait lancé les défis que notre pays se doit de relever.

Togolaise, togolais,

Mes chers compatriotes,

Le Togo notre cher pays célèbre le 27 avril 2021, le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale.

Cette commémoration nous donne l'occasion de saluer les énormes sacrifices consentis par les pères de l'émancipation, de l'indépendance de notre pays.

Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage à tous ceux qui sont morts en défendant des causes justes et nobles pour le Togo.

Citoyennes, citoyens,

Nous avons l'impérieux devoir de relever les défis, 61 ans après notre accession à la souveraineté internationale.

Dans l'union, la fraternité, la tolérance, l'acceptation de l'autre avec sa différence, nous devons tous œuvrer pour l'essor de notre nation.

Nul ne viendra construire notre pays à notre place. Et aucun parti politique ne peut tout seul résoudre tous les problèmes de notre cher Togo.

C'est le lieu d'exhorter tous les acteurs politiques et sociaux à toujours privilégier la voie du dialogue.

En politique, les discussions fréquentes, le dialogue permanent, les concertations permettent d'éviter toute sorte de conflits.

Notre formation politique, l'Union des Forces de Changement (UFC) a compris la nécessité du dialogue permanent et de l'Entente et c'est ce qui explique notre ligne politique.

Notre combat vise l'alternance Pacifique, la cohésion nationale et le développement durable avec l'homme au centre des actions.

Togolaises, togolais,

Notre pays, tout comme beaucoup d'autres , traverse une crise due à la pandémie de covid-19.

Mais loin de se décourager il faut continuer par respecter les mesures barrières.

Permettez-moi de féliciter le gouvernement pour ses efforts dans la guerre contre covid-19 et de l'encourager à allier encore plus, sensibilisation, communication et actions en vue de mettre à la disposition des citoyens une dose suffisante de vaccin anti covid-19.

J'exhorte le gouvernement a continuer par aider les entreprises en difficulté notamment par des facilités d'accès à l'appui financier.

Mes chers compatriotes,

À 61 ans, tout comme un sénior, notre nation devrait pouvoir tirer beaucoup de leçons de son parcours et définir de nouveaux défis à relever.

Il est temps de redoubler d'efforts pour travailler à l'essor exemplaire de notre cher pays, le Togo, comme nous le recommande le deuxième couplet de notre hymne national :" Terre de nos aïeux" :

"Dans l'unité nous voulons te servir, c'est bien là, de nos cœurs, le plus ardent désir. Clamons fort notre devise, que rien ne peut tenir."

Les acteurs politiques de l'opposition et ceux du pouvoir doivent continuer de dialoguer pour servir de modèle au peuple.

Nous devons travailler pour que notre pays, le Togo reprenne la place de choix qui est la sienne dans le concert des nations.

Bonne fête de l'indépendance à tous nos frères et sœurs togolais vivant au pays et dans la Diaspora.

Que l'Éternel bénisse le Togo !

Ablode ! Ablode ! Ablode gbadjaaa !

Dr Gilchrist Sylvanus OLYMPIO

Président National de l'UFC

Chef de File de l'Opposition (CFO)