Algérie: PSG-Manchester City / Mahrez - « Tout le monde dans notre équipe est un grand joueur »

Avant le match PSG-Manchester City comptant pour les demi-finales aller de la Ligue des champions, Riyad Mahrez s'est prononcé sur la rencontre prévue mercredi.

Pour l'international algérien, l'une des forces de son équipe est son collectif. L'ancien joueur de Leicester City estime donc que les Citizens s'appuyeront sur cette force pour battre le PSG, même s'ils n'ont pas de stars dans leur effectif.

« Tout le monde dans notre équipe est un grand joueur. On n'a pas de stars comme Messi et Ronaldo mais tout le monde peut jouer et faire la différence. City c'est une équipe très compétitive. On a toujours été certain de notre jeu même quand cela n'a pas marché. On est beaucoup mieux cette année car on est en bonne forme. On va toujours jouer notre jeu avec beaucoup de personnalité. On est là pour gagner et pas seulement jouer une demi-finale de Ligue des champions. On doit montrer que l'on est là pour jouer et pour gagner », a-t-il fait comprendre.

Estimant que la Ligue des champions est la plus belle chose que l'on peut gagner en Europe, Mahrez reconnait tout de même la force du PSG mais ne le considère toutefois pas comme un favori.

« Je ne suis pas là pour estimer qui est favori. Le PSG c'est une superbe équipe, ils ont éliminé le Bayern. On a nos forces, ils ont les leurs. On verra qui sortira vainqueur », a déclaré l'Algérien qui s'est également prononcé sur sa forme récente.

« Je me sens bien au moment le plus important de la saison. Nous devrons faire un grand match mercredi. Quand vous jouez plus, la confiance est plus élevée. Et avec la confiance vous jouez mieux. Je pense que je suis meilleur en ce moment grâce à la confiance ».