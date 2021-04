Mauritanie: Atelier sur la réactualisation de la contribution nationale à l'accord de Paris sur le climat

Nouakchott — Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l'étranger a organisén ce soir, mardi, au siège de l'Académie diplomatique, une cérémonie d'Iftar en l'honneur du corps diplomatique accrédité dans notre pays.

A cette occasion, le ministre a prononcé un discours dans lequel il a exprimé la bienvenue aux ambassadeurs des pays frères et amis, aux représentants des organisations internationales et régionales et aux autres personnalités présentes, surtout " dans dans ce contexte particulier aussi bien au niveau temporel que spatial".

"En plein Ramadan, notre rencontre est porteuse d'une grande signification tenant aux valeurs de tolérance et d'altruisme. Des valeurs qui se situent au cœur de notre religion islamique foncière dont nous avons, aujourd'hui, plus que jamais besoin en tant que source d'inspiration, individus et peuples, pour la préservation de la paix et la fraternité", a-t-il dit.

Il a ajouté qu'en ce qui concerne l'espace, l'organisation de cet événement dans l'Académie diplomatique, laquelle a été créé (dans un esprit de réforme) en vertu d'une vision de Son Excellence le Président de la république relative à la politique du département et ce afin de répondre aux attentes de la diplomatie mauritanienne dans le domaine de la recherche , du perfectionnement continu, de la mémoire diplomatique.

"Je suis donc honoré de vous accueillir dans ce lieu destiné à être un espace d'échanges , de documentation et de coopération avec les pays frères et amis", a souligné le ministre qui a affirmé que "notre pays a toutes les raisons d'être fier de son appartenance à de nombreux partenariats en raison de sa situation géostratégique, de son patrimoine culturel"

De même notre pays est aussi fier d'avoir noué, depuis l'avènement de son indépendance, de nombreuses relations d'amitié qui ont permis de réduire les effets de l'éloignement géographique avec des pays qui sont devenus aussi proches de nous que nos voisins, a encore dit ministre.

Je saisis l'occasion pour confirmer aux uns et aux autres, que leur amitié constitue, pour nous, une source principale de fierté et pour leur exprimer notre détermination sans limites et notre souci de renforcer ces relations dans l'intérêt commun de nos pays et dans l'intérêt de l'humanité, a conclu le ministre.

La cérémonie a été marquée par l'organisation d'une visite au siège de l'Académie pour voir ses différents pavillons avant la prise d'une photo de famille.

La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d Secrétaire général du ministère, M. Ahmed Sidi Ould Ahmed Dié, et un certain nombre de conseillers, de responsables et de directeurs centraux du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'Extérieur.