Cote d'Ivoire: Filière anacarde - Bientôt la mise en place d'une plateforme pour la redynamisation du secteur

Le secteur de la noix de cajou demeure primordial. A cet effet, Development gateway, une Ong américaine, à travers son projet pro-cashew qui a pour objectif de pallier les problèmes de compétitivité dudit secteur en Afrique de l'ouest, a initié un atelier en vue de la restitution de la mission d'évaluation du diagnostic de la filière et de la co-création du « cashew-in », une plateforme (qui est un système de collecte et d'analyse des données de la filière anacarde), ce mardi 27 avril 2021, à Seen Hôtel, à Abidjan-Plateau.

Koné Effierita Fatagna, conseiller technique du directeur du système d'information des études et de la prospective au Conseil coton et de l'anacarde, qui a procédé à l'ouverture de l'atelier, a remercié les participants et les acteurs de la filière à cet atelier.

Pour lui, vu l'importance technologique, il est bon que les efforts soient mutualisés afin de prendre des décisions adéquates et objectives pour un développement durable de la filière anacarde. Aussi a-t-il souhaité que le partage d'expériences soit bénéfique.

Jean François Guay, chief of party pro cashew, a rassuré que les efforts seront déployés pour que cette base de données qui sera développée puisse être utile à l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs anacarde.

Il espère que la mise en place d'un comité qui pourra se réunir au fur et à mesure du développement de cette plateforme, apporte une plus-value. M. Guay a émis le vœu que cette initiative puisse aider les autres pays de la sous-région et permettre à plus d'acteurs de pouvoir en bénéficier.

Vanessa Sanchez, cashew-in advisor (conseiller), a rappelé les objectifs de l'atelier, à savoir présenter les stades de la mission d'évaluation, prendre en compte les attentes et besoins des participants afin de les traduire via la plateforme.

Quant à Constance Konan, coordonnatrice régionale cashew-in, elle a notifié que la mission d'évaluation consistait à faire de l'état des lieux de la filière en termes de besoins et ensemble co-créer la plateforme, en prenant en compte les exigences des acteurs de la filière anacarde.

Le projet pro-cashew se tient dans cinq pays africains que sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Burkina Faso, le Bénin et le Nigeria. Il est financé par le département américain de l'agriculture (Usda).