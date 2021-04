Cote d'Ivoire: Sinfra - Pr Tidou Abiba Sanogo fait un don de sucre et de produits phytosanitaires

Le mois de Ramadan débute dans un contexte particulièrement difficile marqué par la pandémie du Covid-19 et ses préjudices sur les activités économiques.

Sensible à cette épreuve qui affecte durablement le milieu rural, Pr Tidou Abiba Sanogo épouse Koné, présidente de l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa et native de Sinfra, a exprimé son soutien aux populations de cette localité en leur offrant le 25 avril 2021, du sucre, des herbicides et de l'engrais.

Pour Pr Tidou Abiba Sanogo, cet appui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des producteurs par le traitement de leurs plantations en vue d'une bonne production.

Ces dons destinés aux populations de toutes les confessions religieuses ont pour but d'aider les musulmans à réussir leur jeûne, et les non musulmans et planteurs à renforcer leurs capacités de production agricole et leur résilience.

Quant aux bénéficiaires, ils ont dit leur gratitude et des bénédictions envers la donatrice.