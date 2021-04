Cote d'Ivoire: 1ère édition du concours Lydia Ludic talents - Ce qu'il faut savoir

Le président de l'Union des journalistes culturels de Côte dIvoire (Ujocci), Philip Kla, par ailleurs Commissaire général de Lyda Ludic Talents a procédé au lancement du concours le vendredi 23 avril 2021 à l'espace Lydia Ludic de l'Ivoire Golf Club au cours d'une conférence de presse.

Ce qu'il faut savoir de ce concours

Selon Philipp Kla, commissaire général, ce concours entend mettre en lumière les meilleurs talents artistiques en faisant ressortir l'esprit d'imagination et de créativité de chaque équipe. Pour cette première édition, c'est la peinture qui a été choisie comme art à valoriser. Chaque équipe est constituée du duo artiste-peintre et journaliste ou influenceur. Chacune des 10 équipes devra produire une œuvre artistique autour du thème : <>, en lien avec le bonheur, la joie, la paix et l'amour. Le concours est ouvert jusqu'au 24 mai 2021. Les équipes disposent donc de 10 jours, à compter de samedi 24 avril 2021, pour mettre leur œuvre à l'appréciation du jury composé d'un artiste plasticien, d'un journaliste et d'un responsable de Lydia Ludic.

Lionel Morisson Touré, directeur d'exploitation de Lydia Ludic, a indiqué à l'occasion que les tableaux devront avoir une dimension minimum en hauteur et en largeur de 50cm/50cm et 2m/2m au maximum. Au terme de la compétition, les 3 meilleures équipes seront celles qui auront obtenu la meilleure note sur 200 points. Les notes seront constituées des votes du public sur 100 points à travers les interactions sur les réseaux sociaux, le nombre d'article dans la presse et les notes du jury sur 100 points également. Comme récompense, le 1er recevra un million de franc, un trophée, un diplôme de participation et des lots en nature. Le 2ème recevra 600 mille francs CFA, un diplôme de participation et des lots en nature. Et, le 3ème repartira avec 500 mille francs CFA, un diplôme de participation et des lots en nature. La cérémonie de récompense est prévue pour le 28 mai 2021 à la salle de jeu Lydia Ludic de Cocody II-Plateaux Vallons.