Maroc: Aousserd - Adoption d'une série de projets de l'INDH

Dakhla — Le Comité provincial de développement humain (CPDH) d'Aousserd a approuvé, mardi, une série de projets programmés dans le cadre de la 3éme phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au titre de l'année 2021.

Lors d'une réunion tenue au siège de l'annexe de la province à Dakhla et présidé par le gouverneur de la province d'Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari, les membres du CPDH ont approuvé plusieurs projets inscrits dans les quatre programmes de la 3émé phase l'INDH, d'un coût global de plus de 8,71 millions de dirhams (MDH).

Ces projets concernent le programme relatif au rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base dans les espaces territoriaux les moins équipés, avec 3 projets d'une enveloppe budgétaire de 2,3 MDH.

Pour ce qui est du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, le total des crédits susceptibles de programmation s'élève à plus de 2,74 MDH se rapportant, entre autres, à la construction d'un Centre pluridisciplinaire relatif aux enfants en situation difficile, en partenariat avec la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance (1,8 MDH), à l'équipement du Centre d'accueil "Alfokma" à Lemhiriz (181.530 DH) et à l'appui de gestion du Centre d'accueil à Bir Gandouz (100.000 DH).

Pour ce qui est du programme d'amélioration du revenu et l'insertion économique des jeunes, le montant total des crédits susceptibles de programmation se chiffre à plus de 3,14 MDH, portant sur quatre axes à savoir l'appui de l'entreprenariat (1,88 MDH), l'économie sociale et solidaire (629.356 DH), l'appui à l'employabilité (314.678 DH) et l'amélioration de la qualité des services de la plateforme des jeunes (314.678 DH).

S'agissant du programme Impulsion du capital humain des générations montantes, le montant total des crédits s'élève à plus de 1,12 MDH, alors que les projets proposés, qui ont reçu l'approbation du CPDH concernent, entre autres, la santé de la mère et de l'enfant (520.000 DH), le soutien de la scolarisation et la lutte contre la déperdition scolaire (452.595 DH) et le soutien de l'enseignement préscolaire en milieu rural (150.000 DH).

De même, les membres du CPDH ont suivi une présentation sur le bilan des projets programmés dans le cadre de la 3éme phase de l'INDH au titre de l'année 2019 et 2020.

En outre, les membres du CPDH ont adopté la reprogrammation des crédits au titre de l'année 2019 et 2020, ainsi que la programmation des crédits exceptionnels dont l'acquisition d'une citerne d'eau de 30 m3 (1,6 MDH) et le raccordement en eau et électricité du centre d'accueil "Alfokma" à Lemhiriz (100.000 DH) et l'étude relative à la construction d'un centre social dédié aux personnes sans-abris au poste-frontière d'El Guergarat (500.000 DH).