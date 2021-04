Madagascar: HCC - Date limite demain pour l'élection du président

Florent Rakotoarisoa sera-t-il là demain ?

Le nouveau président de la Haute Cour Constitutionnelle tarde à être élu, quand bien même le règlement intérieur aurait été retaillé sur mesure pour un candidat indisponible depuis une vingtaine de jours.

« Dans les vingt et un (21) jours suivant l'installation de la Haute Cour Constitutionnelle, le doyen d'âge des Hauts Conseillers convoque les membres de la Haute Cour pour élire le président ». Compte tenu de ce délai de 21 jours fixé par l'article 12 nouveau du Règlement intérieur de la HCC, la date limite pour l'élection du président est le 29 de ce mois puisque la cérémonie d'installation a eu lieu le 8 avril dernier.

Risque. Le nom du nouveau président de la HCC devrait donc être connu au plus tard demain sauf si la HCC venait à adopter une nouvelle délibération remodifiant l'article 12 nouveau ci-dessus qui porte à 21 jours le délai fixé auparavant à 8 jours. La question qui se pose est de savoir si Florent Rakotoarisoa sera rétabli à temps pour l'élection et si ce n'est pas un risque pour lui-même et pour les autres Hauts Conseillers, pour reprendre le slogan de la lutte contre la Covid-19 : « Je me protège, je protège les autres ».

Equilibre. En effet, sa présence est doublement requise. Primo, en sa qualité de doyen d'âge, c'est lui qui « convoque les membres de la Haute Cour pour élire le président ». Et secundo, il se doit d'être présent car il serait le candidat unique à la présidence de la HCC qui est revendiquée par le lobby tuléarien, au nom, paraît-il, de l'équilibre régional ou provincial au niveau des chefs d'institution. Et ce, quand bien même l'intéressé aurait une double attache, à la fois sur les Hautes Terres et dans l'Androy. De toute façon, l'équilibre provincial ou régional voire tribal est impossible à instaurer car il n'y a pas assez de fauteuils de présidents d'Institution pour les 6 provinces ou les 22 régions ou les 18 tribus.