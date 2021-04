Algérie: Riyad Mahrez - "La Champions League est ce qui nous manque"

Riyad Mahrez et Manchester City ont un grand rendez-vous ce mercredi 28 avril. L'Algérien et son club affrontent le Paris Saint-Germain en demi-finale aller de l'UEFA champions league. Et ils ont une idée de ce qu'il y a à faire.

En conférence de presse mardi avant le choc contre Paris ce mercredi, Riyad Mahrez a confié les rêves de sacre de son groupe.

«ce n'est pas à moi de le dire, mais la Champions League est ce qui nous manque. Je ne pense pas que quiconque dans notre équipe l'ait gagné auparavant. En Europe, c'est la meilleure chose pour laquelle vous pouvez jouer et gagner. Le plus important est demain, d'essayer de jouer un bon match et de ne pas passer au travers (... ) Enfant, on rêve des demi-finales, de la finale de la Ligue des Champions. Maintenant, nous y sommes, nous devons hausser notre niveau de jeu, jouer comme lors de la finale de Carabao Cup».

L'ailier algérien fait partie des principaux atouts offensifs des Citizens. Il est d'ailleurs conscient qu'ils sont à un tournant décisif face à des Parisiens en confiance.

«ce n'est pas une finalité d'arriver en demi-finale, il faut montrer que vous méritez d'être ici et que mériter d'être en finale. C'est ce que nous essaierons de faire demain (... ) On a toujours été certains de notre jeu même quand cela n'a pas marché. On est beaucoup mieux cette année car on est en bonne forme. On va toujours jouer notre jeu avec beaucoup de personnalité. On est là pour gagner et pas seulement jouer une demi-finale de Ligue des champions. On doit montrer que l'on est là pour jouer et pour gagner».