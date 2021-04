Maroc: Othman Boussaid - Le Belgo-Marocain prolonge son bail au FC Utrecht

Othman Boussaid, jeune belge d'origine marocaine, a prolongé son contrat au FC Utrecht après son excellente saison.

Le FC Utrecht a annoncé la prolongation du contrat d'Othmane Boussaid. Le Belgo-Marocain de 21 ans a signé un nouveau deal jusqu'en juin 2024. En effet, le contrat du joueur arrive à échéance en juin prochain. Et compte tenu de sa régularité et de sa performance ces dernières semaines, les dirigeants ont jugé bon de prolonger son contrat de deux ans. Auteur de 29 matchs pour 3 buts et 2 passes toutes compétitions confondues cette saison avec le FC Utrecht, il est ainsi récompensé de sa belle saison.

« Le club a beaucoup confiance en moi. J'ai dû saisir cette opportunité et je l'ai fait. Les clubs belges étaient intéressés, mais je peux tirer le meilleur parti de moi-même ici, aux Pays-Bas. Comment nous jouons maintenant me convient vraiment. C'est pourquoi, je veux rester plus longtemps au FC Utrecht », a laissé entendre Boussaid.